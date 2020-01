Her venter meteorologen 14 meter høye bølger

- Det blir noen ruskete dager, sier meteorologen og varsler vindkast opp i 37 meter per sekund.

OSLO (Nettavisen): Lavtrykkene i vest lager høye bølger inn mot kysten av Norge i dagene som kommer, melder Meteorologisk institutt. Dette vil merkes spesielt fra Stad og nordover.

- Onsdag kveld topper det seg med 14 meter høye bølger utenfor Trøndelag, heter det i en melding fra meteorologene.

Norge får generelt noen vindfulle dager framover.

Tirsdag ettermiddag ventes det vind fra sør opp i orkan styrke ved Stad. Onsdag vil det også blåse storm inn mot kysten fra Stad til Bodø, ifølge meteorologene som sier at det torsdag blir en pause fra vinden i Sør-Norge.

- Uværet starter onsdag formiddag i Møre og Romsdal. Her kan det komme lokalt kraftige vindkast på 30 til 37 meter per sekund, fra sørvestlig retning. Det vil stå på videre utover ettermiddagen. Først sent onsdag kveld vil vinden minke, først i sør. Denne vinden kommer til å ta like mye i Trøndelag og Helgeland, men her starter det senere. Fra onsdag ettermiddag ventes det kraftig vindkast her fra 30 til 35 meter per sekund fra sørvestlig retning. Så vil det nok onsdag kveld dreie til vestlig retning, Da vil det ta mer innover land. Lokalt kan det bli vindkast opp i 38 meter per sekund i ytre strøk og 30 meter per sekund i indre strøk. Det blir i det hele tatt noen ruskete dager, sier statsmeteorolog Pernille Borander til Nettavisen.

Meteorologene gjør også oppmerksom på mye nedbør som ventes inn over Vestlandet fra tirsdag ettermiddag til onsdag ettermiddag. Det er videre sendt ut farevarsler for snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

FAREVARSLER: Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler på gult nivå for kraftig vind. Foto: (Yr.no)