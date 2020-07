Her venter meteorologen kraftige regnbyger

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i sørlige deler av Østlandet.

- Det er ute farevarsel for styrtregn i sørlige deler av Østlandet . Tirsdag kveld ventes det kraftige regnbyger, kan hende med torden. Lokalt kan det komme 15-20 millimeter på en time og 25-35 millimeter på tre timer, melder meteorologene på Twitter.

Varselet gjelder for fylkene Viken, Oslo og Vestfold og Buskerud (Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud og Vestfold, skriver Meteorologisk institutt).

- Fare for stengte veier

«Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Hagl, lyn og torden, og kraftige vindkast. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning», heter det om konsekvensene i farevarselet.

OSLO: Langtidsvarselet for Oslo viser varmere vær og mer sol fra torsdag. Foto: (Yr.no)

- Opp mot 20 grader

Statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis varslet tirsdag økende temperaturer og bedre vær i deler av Sør-Norge utover uken.

- Temperaturen kan etterhvert komme opp mot 20 grader de fleste steder i Sør-Norge, og mot helgen kan det bli enda bedre vær Østafjells med temperaturer som stiger til mellom 22 og 25 grader, uttalte Sarchosidis til Nettavisen.

Samtidig med at Sør-Norge kan finne fram litt solfaktor og lette sommerklær igjen, kommer det en kaldfront snikende inn fra Island:

- Lavtrykket vil gi nedbør langs kysten fra Stavanger og opp til Tromsø. Fronten kommer inn fra vest, mens Østafjells synes å være skjermet. Nedbøren vil nå land fra fredag ettermiddag og først nå Vestlandet og deretter trekke nordover, sier Sarchosidis.

TROMSØ: I nord er det beste været nå, mens det utover i uken skyer til, viser prognosene fra Meteorologisk institutt på yr.no. Foto: (Yr.no)

