Her venter meteorologene opptil 60 millimeter regn

Meteorologene varsler «en smak av høst» i Sør-Norge nærmere helgen og har sendt ut farevarsel for mye regn for enkelte fylker.

For noen gjelder det å nyte finværet mens muligheten er der, for nå kommer det endringer. Meteorologisk institutt er onsdag ute og varsler «en smak av høst» i Sør-Norge når vi nærmer oss helgen.

- Varm kakao og en god bok blir kanskje å foretrekke fremfor grilling og bading, er rådet som kommer fra meteorologene på Blindern. Det finnes likevel unntak: I Midt-Norge kommer sommerværet på besøk.

For fylkene Agder, Viken og Buskerud eller nærmere bestemt gamle Øst-Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark er det sendt ut farevarsel på mye regn fra fredag morgen til lørdag morgen. Her ventes det opptil 60 millimeter regn, en kalddusj i et område som nå har fått nyte noen varme og solfylte dager.

