Her ventes de kraftigste bygene fredag

Kraftig bygevær og vind opp i kuling styrke ventes inn over Sør-Norge de neste dagene. Meteorologene vurderer oransje farevarsel.

Uværet Ellen har hamret løs på de britiske øyer de siste dagene. Restene av dette frontsystemet gjør landfall over Norge fredag og ventes å prege været hos oss de nærmeste dagene.

- Frontsystemet er i ferd med å nå kysten av Sørlandet nå. Det er ganske kraftige tordenbyger i Skagerrak, sier statsmeteorolog Espen Biseth Granan til Nettavisen ved 08-tiden fredag.

- Vi vurderer et oransje farevarsel for styrtregn, men foreløpig avventer vi, for det er stort sprik i prognosene, sier Granan videre.

Sjekk ditt lokale værvarsel på yr.no

Meteorologisk institutt sendte torsdag ut farevarsel for styrtregn på gult nivå for fylkene Vestfold og Telemark, Agder, Viken og Oslo.

Farevarselet ble senere utvidet til også å gjelde Rogaland.

- Fra fredag morgen til fredag ettermiddag ventes kraftige regnbyger i ditt område. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, het det i varselet for Telemark og Agder.

Med høstlige lavtrykk kommer også høstlig vind, melder meteorologene på Twitter og sier de også venter perioder med kuling flere steder i Sør-Norge de neste dagene.

Slik ser værsymbolene ut for henholdsvis Oslo, Tønsberg, Kristiansand og Stavanger på værvarselet inn mot helga. Foto: (Meteorologisk institutt)

Anbefalingen fra meteorologene er å holde deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet og følg med på værradar på Yr-appen.

Værvarselet på Yr.no antyder nedbør blant annet i Kristiansand fra 09-tiden fredag, etterhvert kraftig regn og torden.

Også svenske meteorologer er ute og advarer for ustabilt vær og et nedbørsområde, dels med kraftig regn og med innslag av torden som beveger seg over vestre Götaland og senere opp over Svealand.