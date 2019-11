Heroinbildet av småbarnsmoren gikk verden rundt - nå feirer hun tre år som rusfri

Erika Hurt går igjen sin seiersgang på internett, men denne gangen av en helt annen grunn.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det var for tre år siden at Erika Hurt nådde bunnpunktet i livet. Hun skulle besøke moren sin, men før det parkerte hun bilen sin på en parkeringsplass. Hun skulle ta seg en dose heroin.

I baksetet satt hennes da ti måneder gamle sønn. Det brydde ikke Erika seg om.

- Han hadde vært med meg da jeg kjøpte dop tidligere. Det var et ekstremt lavt punkt i livet mitt, forteller Hurt til Washington Post.

Hun endte med å ta overdose. Politiet fant henne på parkeringsplassen i Hope i Indiana med babyen gråtende i baksetet.

En politibetjent tok et bilde av Hurt, som fortsatt hadde sprøyten i hånden. Bildet ble raskt spredd over hele verden, og ble en påminnelse om USAs pågående opioidkrise.

OVERDOSE: Slik ble Erika Hurt funnet av politiet 22. oktober i fjor. Bevisstløs etter en overdose heroin, med en sprøyte i hånden. Foto: (Hope Town sheriffkontor)

Markerte med bilder

For Erika Hurt ble hendelsen et vendepunkt. Hun tilbrakte noen måneder i fengsel og ble med i et behandlingsprogram. Nå går bilder av henne igjen verden rundt.

Hurt feiret nemlig nylig at hun har vært rusfri i tre år. Det markerte hun ved å legge ut et bilde av seg selv sammen med sønnen på Facebook-siden «The Addict’s Diary».

- Millioner så meg ta overdose etter et bilde av meg tatt av en politibetjent gikk viralt. Det virker ikke som noen av de menneskene har tid til å ta kontakt og sjekke hvordan jeg har det, så her er en oppdatering: I dag feiret jeg tre år som rusfri, og sønnen min får moren sin tilbake.

Hurt la også ut en innlegg på sin egen Facebook-side. Der hyller hun Narcan, en motgift hun fikk for å bringe henne tilbake til bevissthet, og forteller at sønnen driver henne til å holde seg rusfri.

- Selv om jeg kan innrømme at sønnen min dessverre ikke var nok til å holde meg nykter på den tiden, er han min motivasjon i dag, skriver Hurt, som i dag er 28 år.

GODE TILBAKEMELDINGER: Erika Hurt har fått mange positive reaksjoner etter at hun la ut dette innlegget på sin Facebook-side. Foto: Facebook

Bildene og teksten blir nå spredd i rask fart, og støttemeldingene renner inn. Nyheten har også blitt plukket opp av blant andre NBC Today, Good Morning America og Washington Post.

- Det føles bra, sier Hurt til sistnevnte avis.

- Jeg vil at alle skal vite at jeg har det bra nå og at Narcan reddet livet mitt. Jeg vet at jeg uten tvil kunne dødd den dagen, fortsetter Hurt, som i dag jobber med kvalitetskontroll ved en fabrikk som lager deksler til bilbatterier.

Bildet ble viktig

Erika Hurt forteller at hun utviklet en avhengighet etter hun fikk en infeksjon som 15-åring, som førte til at hun fikk tildelt reseptbelagte smertestillende midler. Da resepten tok slutt, begynte hun å kjøpe smertestillende fra en venn.

- En gang da jeg var 18, dro jeg til huset hennes for å kjøpe piller og da introduserte hun meg for heroin. Det roet meg ned, og jeg glemte smerten. De neste fire årene, var jeg hektet, forteller hun.

Hurt begynte blant annet å stjele for å finansiere avhengigheten. Så inntraff den skjebnesvangre dagen for tre år siden. Hurt forteller at hun ble flau og ydmyket da hun så bildet som gikk verden rundt, men at det også gjorde at hun innså at noe måtte gjøres.

- Det er vanskelig å se på, men jeg vet at jeg ikke ville vært der jeg er i dag uten det bildet, sier Hurt til NBC Today.

Hennes tid i fengsel bidro også til avgjørelsen. Da moren tok med sønnen for å besøke Hurt, ville han ikke sitte på fanget hennes.

- Han visste ikke hvem jeg var eller hvordan han skulle være rundt meg. Til syvende og sist var det da jeg bestemte meg at jeg virkelig ville være rusfri, forteller Hurt.

Hurt har de siste årene gått jevnlig i møter for å holde avhengigheten på avstand. Også da hun var rusfri i ett år, la Hurt ut en oppdatering. I dag har hun og sønnen et godt forhold, og Hurt beskriver han som en tydelig mammagutt.

Krise

Overdosehistorien til Erika Hurt ble et bilde på opioid-krisen i USA. Ifølge amerikanske myndigheter er over 2,5 millioner amerikanere i dag avhengige av opioider, som er en samlebetegnelse for naturlige og syntetiske stoffer med opphav i opium.

Uoffisielle tall tyder derimot på at et sted mellom fem og ti millioner amerikanere er avhengige, og siden 2000 har over 400.000 amerikanere dødd av overdose som en følge av opioider, skriver New York Times.

Bare i 2017 døde 47.000 amerikanere av en opioid-overdose, og ifølge drugabuse.gov dør det hver dag 130 amerikanere som en følge av opioid-overdoser.