Hest funnet død: Trolig skremt av fyrverkeri

Politiet over hele landet melder om ville tilstander med fyrverkeri. En hest er funnet død, trolig skremt av rakettoppskytning.

Det har kommet flere meldinger om at barn og ungdommer har skutt med fyrverkeri mot både hverandre, forbipasserende og kjøretøy i Mandal i Agder og Sandvika i Akershus.

Politiet har rykket ut i Bergen sentrum etter flere meldinger om fyrverkerioppskyting i området - blant annet mot et kirketårn.

Politiet flere steder i landet melder om ungdommer som skyter fyrverkeri mot forbipasserende, en hest som er funnet død - trolig skremt av fyrverkeri, og postkasser som sprenges.

Politiet melder kl 21.12 at en islandshest er funnet død etter den trolig har løpt i et tre i løpet av natten. Politiets mistanke er at hesten ble skremt av fyrverkerioppskytning, og sprang inn i treet som konsekvens.

Skjøt mot Lagunen storsenter

I Bergen har det ikke vært en stille dag for politiet. Klokken 20.32 la de ut en melding om nok et tilfelle av fyrverkeri-oppskytning, denne gangen mot Lagunen storsenter.

Politiet opplyser om at de pågrep to 14 år gamle gutter som kjøres hjem til foreldrene sine.

– Vi frykter utvilsomt flere episoder utover kvelden. Nå er det to meldinger på kort tid, sier operasjonsleder Terje Magnussen til Dagbladet.

Heller ikke kirketårnet i Bergen sentrum fikk stå i fred tidligere i dag.

Politiet har rykket ut til Nedre Korskirkeallmenningen i Bergen sentrum etter flere meldinger om fyrverkerioppskyting i området.

– Det ble blant annet skutt opp mot kirketårnet, melder politiet.

Det rapporteres samtidig om uvettig og farlig fyrverkeri-bruk andre steder i Bergen.

Politiet er ved Gullgruven i Åsane nord i Bergen etter melding om at en del ungdommer har kastet fyrverkeri ned på folk som går på stedet.

Da patruljen kom til stedet, la ungdommene på sprang. To av dem ble imidlertid tatt, ifølge Vest politidistrikt på Twitter.

Også i Oslo her det vært fyrverkeri-bråk. Politiet har rykket ut til mange meldinger om ungdommers uvettige bruk fyrverkeri dagen før nyttårsaften. Flere ganger har det blitt skutt mot folk. Les mer i saken: Fyrverkeri mot folk, dyr og kjøretøy

