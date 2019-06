Hetebølge i Europa: - Denne måneden vil gå inn i historiebøkene

Tyske meteorologer går ut med advarsel: - Ekstreme temperaturer over hele kontinentet.

OSLO (Nettavisen): Mandag ble det målt 39,5 grader i Antalya i Tyrkia, og hetebølgen kommer til å fortsette i deler av Europa, ifølge Meteorologisk institutt.

- Vi forventer å se temperaturer rundt 40 grader i indre strøk av Sør-Europa resten av uka, skriver meteorologene på Twitter.

Advarer for UV-stråling

Tyske meteorologer har tirsdag sendt ut varsel om sterk UV-stråling for store deler av Tyskland. Store deler av kartet lyser rødt for «svært høy» UV-stråling.

- Juni kommer etter all sannsynlighet til å gå inn i de meteorologiske historiebøkene som den varmeste juni siden målingene startet, uttaler værekspert Alexander Hildebrand til tyske Die Welt.

- Lokalt over 40 grader

- Det er ventet at hetebølgen vil nå sitt klimaks torsdag, med ekstreme temperaturer over hele kontinentet, mange steder over 36 grader og lokalt over 40 grader, skriver den tyske værtjenesten DWD i en pressemelding.

Treffer Spania først

Det er varme luftmasser fra Afrika som skaper hetebølgen som vil nå deler av Europa de neste dagene. Spania får merke hetebølgen først, og deretter sprer den seg videre til Frankrike, Tyskland, Sveits, Italia, Belgia og Tsjekkia, melder DWD.

27. juni er det ventet at hetebølgen når en foreløpig topp. Det er ventet at vi vil se temperaturer over 36 grader og lokalt over 40 grader til begynnelsen av juli særlig i Frankrike og det sørlige Spania, ifølge meteorologene.

Eksperter sier at hetebølgene oftere rammer Europa:

- Vi ser at varmerekordene registreres fem ganger så ofte i dag enn det vi ville sett med et mer stabilt klima. Økningen av ekstremvarme er som ventet en konsekvens av global oppvarming, sier Stefan Rahmstorf ved Potsdam-instituttet for klimaforskning ifølge NTB.