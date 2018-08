Hetebølge over Europa - se bildene

Temperaturer opp mot 40 grader flere steder i Europa denne uka.

Deler av Europa vil fremdeles føles som en bakerovn denne uka, med temperaturer opp mot 40 grader flere steder. Flere påpeker at det kan være den nye normalen.

Frankrikes helseminister Agnes Buzyn advarte folk etter lørdag, da landet så de høyeste temperaturene siden hetebølgen som tok livet av flere tusen eldre i 2003.

– Dere må drikke mye, men også spise og få i dere salt, var rådet hennes til folket.

Hetebølgen brakte temperaturen opp i over 30 grader i London mandag. Bildet viser en kanalbåt på Regent's Canal ved King's Cross mandag.

Bildet viser en uttørket solsikke i Perly-Certoux, Sveits.

Folk bruker Trocadero-fontenen ved Eiffeltårnet i Paris til å kjøle seg ned. Bildet er tatt 27. juli.

Deretter kom tankene rundt klimaendringer.

– Vi må sannsynligvis tilpasse advarslene våre i årene som kommer, for dette er noe vi ikke har sett tidligere, sa hun, med henblikk på det langvarige, varme været både Frankrike og store deler av Europa har hatt i år.

Sjekk hvordan luftmassene svinger seg over Europa de neste dagene 💃 Det er nå litt kjøligere over #Norge enn det har vært, men varmere luft vil dominere de neste dagene. Til helga venter vi at det blir litt kjøligere igjen! pic.twitter.com/N4q9bXoHJf — Meteorologene (@Meteorologene) 6. august 2018

Opp og ned

I Spania har så langt sju personer dødd av den siste heten i regionene Extremadura og Catalonia. Både i Spania og Portugal har de hatt ekstrem hete opp mot 45-47 grader, men temperaturene er nå kommet noe ned til litt under 40 grader. Ifølge værmeldingene vil det fortsette å synke noe utover uka.

I Tyskland peker pilene motsatt vei, og der er det ventet å bli varmest i midten av uka med rundt 39 grader. For perioden april til juli i år ligger det an til en snittemperatur i landet 3,6 grader høyere enn normalen.

I Storbritannia har heten blant annet gitt seg utslag i at øya Lundy har sluppet opp for vann og nå er avhengig av flaskevann fra fastlandet. På flere andre øyer, inkludert Arran i Skottland og Isle of Scilly og Jersey i Storbritannia er folk bedt om å holde vannkonsumet nede.

Klokkestopp

I Nederland har heten gitt et par overraskende utslag. Lav vannstand i elvene har gjort at havvann er begynt å lekke inn det nasjonale vannsystemet. Det er blitt gjort tiltak for å skylle havvannet ut igjen.

I byen Utrecht har viserne i det berømte klokketårnet i domkirken stanset, fordi heten fredag klokka 11.23 påvirket mekanikken.

Hellas har hatt noe lavere temperaturer enn middelhavslandene lenger vest, men har likevel hatt sitt med den tragiske skogbrannen som så langt har krevd 91 liv. Fremdeles er 36 personer innlagt etter brannen 23. juli, for seks av dem er tilstanden kritisk.

NÆR KJØLEDISKEN: Denne matbutikken i Helsinki i Finland inviterte kundene til å ligge over og få et avbrekk fra hetebølgen i de kjølige lokalene.

