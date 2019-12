Hetebølge ga temperaturrekord i Australia - her venter de opp mot 50 grader

Australia opplevde onsdag den varmeste dagen som noen gang er registrert i landet. Den nye, rekordhøye gjennomsnittstemperaturen er på 40,9 grader.

Den tidligere rekorden på 40,3 grader ble satt 7. januar i 2013, melder BBC.

Det meteorologiske instituttet i Australia sier det er den ekstreme varmen som fører til den nye rekorden, og gjennomsnittet av de høyeste temperaturene i hele landet er den sikreste måten å måle en hetebølge på.

Rekorden ble satt samtidig som landet kjemper mot tørke og store skogbranner.

Varm luft har feid inn over landet denne uken, og meteorologene forventer ekstrem varme og hetebølger de neste dagene.

Flere steder har temperaturen kommer over 45 grader, og Perth, på vestkysten av Australia, har hatt over 40 grader tre dager på rad. En rekord for desember.

På det lille tettstedet Oodnadatta sør i Australia er temperaturen ventet å nå rundt 47 grader onsdag, ifølge Australias meteorologiske institutt (BOM). Det gjør Oodnadatta til et av verdens varmeste steder, men det er ennå et stykke igjen til rekorden der. Den ble satt i januar 1960, da gradestokken viste 50,7 varmegrader, melder 9News.