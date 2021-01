Hevder at Putin har luksus-eiendom til 11,5 milliarder

Slik svarer Russlands president Vladimir Putin på påstandene.

Se video av det enorme palasset ved Svartehavet:

Navalnyj ble for halvannen uke siden pågrepet i passkontrollen da han vendte tilbake til Moskva fra Berlin, der han ble behandlet for forgiftning, som han beskylder russiske myndigheter for å stå bak.

Han ba da sine tilhengere demonstrere i helgen mot Putin og la ut en to timer lang video om den svære eiendommen med et palasslignende luksushus på svartehavskysten.

– Ingenting som det hevdes der er min eiendom, tilhører meg eller noen i min familie, sa Putin i en videosamtale med russiske studenter mandag.

Kasino og vingårder

Navalnyj hevder på sin video, som hittil er sett 86 millioner ganger, at eiendommen er verdt 11,5 milliarder kroner og inneholder alt fra en underjordisk ishockeybane og et privat teater til et kasino.

Flere vingårder hører også til eiendommen som sies å være 39 ganger så stor som Monaco.

Tusener av mennesker demonstrerte mot fengslingen av Navalnyj i en rekke russiske byer i helgen, og over 3.700 ble pågrepet.

En av hans medarbeidere, Leonid Volkov, oppfordret mandag folk til å demonstrere igjen neste helg.

– Rett til å ytre seg

I videosamtalen sa Putin at russiske borgere har rett til å uttrykke seg, men at det må skje innenfor lovens rammer. Han sa også at mindreårige ikke burde oppmuntres til å demonstrere.

– Det er slikt terrorister gjør. De setter kvinner og barn foran seg selv, sa han.

En domstol i Moskva dømte mandag en av de pågrepne demonstrantene til ti dagers fengsel, og flere slike dommer ventes.

Forgiftet med novitsjok

Navalnyj ble fløyet til Berlin i august etter at han ble akutt syk under en flygning i Sibir. Legene på Charite-sykehuset reddet livet hans, og laboratorier i tre land fastslo at han var forgiftet med den russiske nervegiften novitsjok.

Navalnyj selv anklager russiske myndigheter for å stå bak, og han skal selv i en telefonsamtale ha lurt en FSB-ansatt til å fortelle hvordan forgiftningen skjedde.

Trass i faren for å bli anholdt, reiste han tilbake til Moskva. Han er foreløpig fengslet til 15. februar for ikke å ha oppfylt kravet om å melde seg til politiet med jevne mellomrom etter en tidligere dom.

Selv viser han til at han ikke hadde mulighet til å melde seg så lenge han befant seg i Berlin som følge av russiske myndigheters forgiftning av ham.

