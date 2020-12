Hevder det er superspreder i rusmiljø: – Det sa plutselig pang

Titalls personer i rusmiljøet i Trondheim er blitt smittet av korona de siste dagene.

(Nidaros): En rekke personer i rusmiljøet er også satt i karantene, skriver St. Olavs Hospital i en artikkel på egne hjemmesider.

– Det sa plutselig pang mandag 21. desember, sier Vibeke Kleveland, psykiatrisk sykepleier i Helse- og overdoseteamet i Trondheim kommune, i artikkelen.

Nidaros har forsøkt å komme i kontakt med henne, men hun har ikke besvart våre henvendelser.

Siden julaften er det drevet med smittesporing og testing av rusmiljøet.

Én person fra rusmiljøet skal ha blitt innlagt på sykehus, mens de andre ikke skal ha alvorlige symptomer.

– De fleste er flinke til å isolere seg og følge retningslinjene. Da er de hjemme hos seg selv. Vi har et samarbeid med kommuneoverlege for forskriving av medisiner. Vi leverer medisin og mat på døra daglig til de som er i karantene, sier den psykiatriske sykepleieren.

I artikkelen går det frem at helse- og overdoseteamet mistenker at en person i miljøet skal være såkalt superspreder, men denne personen ønsker ikke å la seg teste.

– Vi sliter også med å få tak i vedkommende. Han har ikke fast bolig og har vært mye rundt, sier Kleveland i artikkelen.

Kommunens helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen bekrefter det at det har vært mye smitte i rusmiljøet, men hevder at de har rimelig bra kontroll på dette. At det skal finnes en superspreder, er imidlertid ikke noe han har hørt om.

– Mitt smitteteam har ikke indikasjoner på at det er noen superspreder i det miljøet, sier han.

Han forteller at smitteteamet har vært i tett dialog med helse- og overdoseteamet, og at det er blitt testet bredt.

– Det har gjennom jula blitt gjort omfattende testing både med hurtigtester og med pinner, forteller han.

