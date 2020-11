Hevder det pågår en intern kamp i partiet om valgfusk-søksmålene

- Ingen som seriøst tror at dette vil endre valgresultatet, sier anonym republikansk kilde.

USAs justisminister sier den føderale påtalemyndigheten kan starte etterforskninger for å avdekke om det har forekommet valgfusk – slik Donald Trump påstår.

Inntil nå er det påtalemyndighetene og rettssystemene i de ulike amerikanske delstatene som har tatt seg av denne typen saker.

Men justisminister William Barr sendte mandag lokal tid ut et brev der han endret praksisen. Nå kan påstått valgfusk også etterforskes av den føderale påtalemyndigheten, som er underlagt Barr.

Han understreket at det bare skal igangsettes etterforskning hvis det er hold i anklagene. Spekulative og usannsynlige påstander kan ikke danne grunnlag for etterforskning.

Trump får støtte fra tungvekter

Både før og etter valget i USA har Donald Trump kommet med en lang rekke udokumenterte påstander om valgfusk. Han hevdet i forkant av valget at det kun var juks som kunne hindre ham i å bli gjenvalgt.

Trumps advokater har gått til søksmål en rekke steder med krav om omtelling og forkasting av stemmer. Så langt har disse framstøtene i rettsvesenet hatt lite suksess, og de har ikke ført til endringer i valgresultatene.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, forsvarer Donald Trump og sier han er i sin fulle rett til å stille spørsmål ved valgresultatet. McConnell sier mandag at president Trump har «100 prosent» rett til å stille spørsmål ved valgresultatet og vurdere juridiske alternativer. Denne prosessen vil fortsette og «komme til en konklusjon».

Senatets flertallsleder Mitch McConnell forsvarer presidentens søken på å bestride valgresultatet i rettsvesenet. Foto: Timothy D. Easley (AP)

- Ingen som tror det vil endre resultatet

Svært få republikanere har åpenlyst kritisert president Trump og Trump-kampanjen for å gå til juridiske skritt for å bestride valgresultatet, og nesten ingen republikanske senatorer har gratulert Joe Biden med seieren.

Amerikanske medier som The Washington Post og Axios, har derfor tydd til anonyme kilder for å ta temperaturen på hva som skjer innad i partiet.

Enkelte høytstående republikanske lovgivere, som har uttalt seg anonymt til The Washington Post, mener tiltaket har en viss verdi, ettersom det kan styrke legitimiteten av årets valgresultat. Mens andre beskriver det hele som en litt kaotisk og diffus operasjon som de håper vil ende med at Trump til slutt gir etter for en fredelig maktovertakelse, skriver samme avis.

- Hva er ulempen ved å tilfredsstille ham bare litt lenger? Det er ingen som seriøst tror at resultatet vil endre seg, sier en høytstående republikansk tjenestemann til The Washington Post.

- Han spilte golf i helgen. Det er ikke sånn at han legger et plott for hvordan han skal hindre Joe Biden fra å overta makten 20. januar. Han tvitrer om å sende noen søksmål, og de søksmålene vil mislykkes. Og så vil han tvitre litt mer om hvordan valget ble stjålet, og så drar han sin vei, sier republikaneren som uttaler seg anonymt til storavisen.

Trump-medarbeidere, som uttaler seg anonymt til The Washington Post, sier at det ikke er så store forventninger innad i Trump-kampanjen til at rettstvister vil endre utfallet på presidentvalget, og at rådgivere har gitt Trump direkte beskjed om dette. Men de vektlegger også at planen er å gjøre seg ferdig med det som nå er påbegynt.

Hevder det pågår en intern kamp i partiet



Nettstedet Axios, som har godt plasserte kilder i makteliten i Washington D.C., skriver at det pågår en intern kamp i Det republikanske partiet mellom dem som oppfordrer presidenten til å fortsette å kjempe, og dem som «forsiktig prøver å dytte ham i retning av å gi etter».

Axios viser også til samtaler med republikanere, som sier de er bekymret for at Trumps søksmål vil omdirigere penger og ressurser vekk fra den virkelige gjenværende prisen, som er å vinne omvalget av to republikanske senatorer i Georgia i januar, og dermed sikre flertallet i Senatet.

- Dette er en distraksjon og enormt bortkastet tid, sier en høytstående republikaner til Axios.

- Republikanere er veldig opptatt av hva som skjer med Senatet. Det er ikke Trump, sier en kilde til nettstedet.

Axios, som viser til andre kilder i kretsen rundt presidenten, hevder også at Trump nå går med seriøse planer om å stille som president i 2024.