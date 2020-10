Hevder han har tre mobiltelefoner med hemmelige bevis mot Joe Biden

Hunter Bidens ekspartner Tony Bobulinski hevder at han sitter på bevis for at Joe Biden snakker usant om sine forretninger med Kina.

NEW YORK (Nettavisen): På en pressekonferanse torsdag kveld, like før den siste TV-debatten mellom Joe Biden og Donald Trump, holdt Tony Bobulinski en pressekonferanse der han hadde med seg tre mobiltelefoner.

Ville gjøre forretninger med kinesisk selskap

På disse telefonene finnes det ifølge Bobulinski bevis for at Hunter og Joe Biden forsøkte å sette opp et selskap med Kinas største private energiselskap CEFC i perioden 2015 til 2017.

- Jeg har hørt Joe Biden si at han aldri har diskutert sine forretninger med Hunter. Det er falskt. Jeg har førstehåndskunnskap om dette fordi jeg direkte handlet med Biden-familien, inkludert Joe Biden, sa Bobulinski på pressekonferansen.

Den amerikanske veteranen Tony Bobulinski beskylder Joe Biden for å være direkte involvert i et komplott for å tjene millioner av dollar på samarbeidet med Kinas største private energiselskap CEFC. Her holder han frem en av mobiltelefonene som skal være bevis for hans påstander. Foto: facebook.com/DonaldTrump

Bobulinski, som er en veteran fra den amerikanske marinen, sier at han ble introdusert for Joe Biden 2. mai 2017 av Hunter Biden og hans bror Jim Biden før konferansen Global Milken Conference i Beverly Hills, California.

- Den kvelden diskuterte vi Bidens historie, Biden-familiens planer med kineserne, som han tydeligvis var kjent med, i det minste på et høyt nivå, sier Bobulinski.

- Har hundrevis av tekstmeldinger og e-poster

Ifølge Bobulinski startet det hele i 2015 da han ble kontaktet av James Gilliar, en mann han hadde kjent «i mange år», om å bli med ham i en avtale med det kinesiske statseide energiselskapet CEFC og «det han kalte en av de mest fremtredende familiene i USA.», skriver NY Post.

Her er de tre mobiltelefonene som Tony Bobulinski la frem på torsdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Bobulinski hevder han ble fortalt at Biden-familien ønsket å danne et nytt selskap med CEFC for å investere i infrastruktur, eiendom og teknologi i USA og over hele verden. Selskapet gikk under navnet SinoHawk Holdings og Bobulinski ble gjort til administrerende direktør.

Ifølge New York Post sitter Bobulinski nå på hundrevis av tekstmeldinger og e-poster fra sin tid som administrerende direktør for selskapet som skal ha blitt opprettet mellom Biden-familien og Kinas største private energiselskap CEFC.

Tony Bobulinski avviser at han med informasjonen han nå står frem med er med på å plante desinformasjon om Joe Biden før presidentvalget. Her er presidentkandidaten Joe Biden og sønnen Hunter Biden. Foto: Montasje: AP Photo/Charlie Neibergall/Twitter:@joebiden

I en melding sendt 20. mai 2017 ble Bobulinski advarte av Gilliar om ikke å nevne Joe Bidens involvering i SinoHawk-avtalen.

- Ikke nevn at Joe er involvert, det er bare når dere er ansikt til ansikt, jeg vet at du vet det, men de er paranoide, står det i et skjermbilde av meldingen fra Gilliar som er lagt frem.

«Paranoide om å holde Joe Biden hemmelig»

Den amerikanske veteranen beskylder Joe Biden for å være direkte involvert i et komplott for å tjene millioner av dollar på samarbeidet med det kinesiske selskapet, og i en e-posten datert 13. mai 2017 blir Biden identifisert som «den store fyren».

Bobulinski opplyser at Gilliar og en annen partner i selskapet, Rob Walker, var «paranoide med tanke på å holde Joe Bidens involvering hemmelig.»

På pressekonferansen på torsdag opplyste Bobulinski at han røk uklart med Biden-familien etter at Hunter Biden skal ha ønsket å legge beslag på fem millioner dollar fra den første kontaktinjeksjonen på ti millioner dollar i SinoHawk, penger som kom fra kinesiske CEFC.

På fredag melder Fox News at FBI skal være interessert i avhøre Hunter Biden om opplysningene og påstandene fra Tony Bobulinski. Foto: REUTERS/Tom Brenner

- Han sa, med henvisning til «styrelederen», faren hans, at CEFC egentlig investerte i Biden-familien, og at han hadde trumfkortet og at det var han som satt på familiens omdømme, sa Bobulinski på pressekonferansen.

- Under disse forhandlingene gjentok jeg overfor Hunter og andre at SinoHawk ikke kunne være Hunters personlige sparegris, sier Bobulinski.

- I løpet av juli 2017 forsikret CEFC meg om at midlene ville bli overført til SinoHawk, men de ble aldri sendt til vårt selskap. I stedet fant jeg ut av senator Johnsons september rapport at fem millioner dollar ble sendt i august 2017 til enheter tilknyttet Hunter, sa Bobulinski på pressekonferansen - og refererte med dette til Wisconsin-senatoren Ron Johnsons kongressundersøkelse om potensiell korrupsjon i Biden-familien.

Leverer mobiltelefonene til FBI

Bobulinski opplyste også at han på fredag skulle ha et møte med Ron Johnsons sikkerhetskomité, Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs. Han skulle også levere de tre mobiltelefonene til FBI.

Fredag melder også Fox News at FBI skal være interessert i å avhøre Hunter Biden om saken.

Bobulinski avviser at han med informasjonen han nå står frem med er med på å plante desinformasjon om Joe Biden før presidentvalget.

- Jeg har ikke noe ønske om å begrave noen. Jeg har aldri vært politisk. De få bidragene jeg har gitt, har vært til Demokratene. Men det jeg er og blir, er en patriot, og en veteran, og for å beskytte familienavnet mitt og mitt forretningsomdømme, må jeg sørge for at riktig fakta er der ute, sier Bobulinski.

Trump: - Dette er et monster

President Donald Trump har også vært ute og kommentert oppslaget i NY Post og uttalelsene fra Bobulinski.

- Dagens @nypost-historie om Joe Bidens korrupsjon er et monster. Mange vitner til en forbrytelse mot landet vårt. Dette forsvinner ikke, skrev Trump på Twitter på torsdag.

I TV-debatten natt til fredag tok Trump også opp påstandene fra Tony Bobulinski.

- Det som ble sagt på denne pressekonferansen før debatten var skadelig for deg. Her må du rydde opp. Du skylder det amerikanske folket en forklaring på dette, sa Trump.

Joe Biden har på sin side avvist alle beskyldninger.

– Jeg har aldri mottatt penger fra en fremmed makt eller fremmed land noen gang, uttalte Biden under TV-debatten.

- Joe Biden har aldri noen gang vurdert å være involvert i forretninger med familien, og heller ikke i noen utenlandske virksomheter overhodet, sier talsmann for Biden-kampanjen Andrew Bates i en uttalelse, ifølge Washington Post.

- Han har aldri hatt aksjer i slike forretninger, og heller ikke noe familiemedlem eller noen annen person har sittet på aksjer for ham, sier Bates.

Joe Biden sa i TV-debatten også at Hunter Biden ikke gjorde noe galt i sine forretninger i Ukraina og Kina.

President Donald Trump har gjentatt ganger anklaget Hunter Biden for å ha tjent penger på bruk av familienavnet i utlandet.