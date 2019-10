Hevder Sverige markedsføres som «velferds-Mekka» for utlendinger

Sverige markedføres internasjonalt som et velferdsparadis for utlendinger, mener kritikerne. Uproblematisk, svarer myndighetene.

«I Sverige har foreldre rett til 480 dager med betalt permisjon når et barn blir født eller adoptert. Det er er superhøyt tall i internasjonal sammenheng.»

Dette er noe av det som står skrevet på hjemmesiden Sweden.se, hvor den statlige organisasjonen Svenska Institutet har lagt ut informasjon om velferdsordningene i landet på en rekke ulike språk.

På siden kan man også lese at svenskene er veldig positive til å betale skatt og at helsetjenester er gratis, selv til dem som har fått avslag på asylsøknaden.

Nå møter kampanjen kraftig kritikk fra flere hold.

Urimelig og sanseløst

- Dette er helt urimelig. Om man ettertrykkelig forteller at man kan få veldig mye penger om man har mange barn og hvilke fordeler man har dersom man forblir i landet ulovlig sender man ganske helt helt feil signal om hva Sverige vil være. Det bør regjeringen ta ansvar for, sier partileder for Moderaterne Ulf Kristersson til TV4.

- Meningsløst. Regjeringen markedsfører altså Sverige i utlandet som et generøst velferdsland. Alt for å lokke flere til Sverige, skriver økonomisk talsperson i Moderaterna Elisabeth Svantesson på twitter.

Også Kristdemokraterna reagerer sterkt.

- Nå får det være nok dumheter! Markedsfør gjerne Sverige med ingeniørkunst, Nobelpris og flid. Men ikke som et velferds-Mekka! skriver partiets migrasjonspolitiske talsperson Hans Eklind på twitter.

Uproblematisk

Ved det Svenska Institutet stiller de seg uforstående til kritikken.

- At vi forsøker å fortelle at Sverige er et velferdsland har jeg ingen problemer med å skrive under på. Vi har et system som vekker interesse, sier sjefen for Sverigekommunikasjon ved instituttet Per-Arne Wikström til TV4.

Likevel lover den svenske handelsministeren Anna Hallberg, som representerer Sosialdemokraterna, at hun skal snakke med generaldirektøren ved instituttet om hvilken informasjon som fremheves på hjemmesiden.

- Jeg synes det er viktig å ha balansert informasjon og ikke lokke mennesker hit bare på grunn av vår velferd. Det er i så fall en uheldig balanse. Jeg kommer til å snakke med generaldirektøren for Svenska Institutet for å forstå deres grunner for å legge ut nettopp denne delen av informasjonen, sier hun til TV4.