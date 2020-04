Hevder USA hadde kunnskap om koronaviruset i november: - Overraskende og skuffende

Nye meldinger fra USA indikerer at landet hadde langt bedre tid til å forberede seg på koronakrisen enn det som tidligere har blitt meldt.

Allerede så tidlig som i november 2019 skal USAs etterretningstjeneste ha blitt advart om en smittsom sykdom som spredde seg gjennom Wuhan-regionen i Kina, melder ABC News.

Nyhetsbyrået siterer fire kilder som alle skal ha fått den samme informasjonen - som blant annet forklarte at hverdagen i Wuhan var drastisk endret, og at det var en alvorlig trussel mot økonomi og samfunnet generelt.

Katastrofal hendelse

Ytterligere to kilder bekrefter til nyhetsbyrået at de har kjennskap til en rapport som tok for seg det vi nå kjenner som Covid-19-sykdommen i november 2019.

Rapporten var bygget opp med analyser av lyd- og bildeopptak fra regionen, i tillegg til satellittbilder. Det skal ha skapt bekymringer for militæret i USA, som hadde styrker på plass i området. ABC News melder også at det gir et tydelig bilde av en amerikansk regjering som kunne gjort langt mer - langt tidligere - for sin egen befolkning.

- Analytikerne konkluderte med at det kunne bli en katastrofal hendelse. Rapporten ble briefet flere ganger til forsvarsavdelingen, Pentagon og Det hvite hus, sier en av kildene til nyhetsbyrået.

ÅPNET: Wuhan har akkurat løftet unntakstilstanden som har holdt byens innbyggere inne i elleve uker. Foto: Ng Han Guan (AP)

Etter advarselen i november, forteller kildene at det var gjentakende møtevirksomhet gjennom store deler av desember, med forskjellige politikere og fraksjoner av USAs regjering. Det hele skal ha endt med en detaljert forklaring av utfordringen som ventet - og den rapporten skal ha ligget på skrivebordet til presidenten i USA, Donald Trump, tidlig i januar, hevder ABC News.

- Tidslinjen her kan kanskje strekkes enda lenger tilbake, men dette var definitivt noe som ble diskutert i starten av november. Det ble lagt frem som noe militæret i USA måtte forholde seg til, sier en av kildene til nyhetsbyrået.

Rapporten, for øvrig skrevet av NCMI (Nasjonalt senter for medisinsk etterretning), ble gjort tilgjengelig for de fleste i administrasjonen. Etter at rapporten ble offentliggjort, begynte flere avdelinger blant myndighetene til USA å gjøre sine egne vurderinger av situasjonen i Kina - spesielt rundt månedsskiftet november/desember.

Her skal de fleste av vurderingene landet på at Kinas lederskap visste at epidemien i landet var ute av kontroll, selv om de holdt denne informasjonen for seg selv.

- Det burde blitt slått alarm om dette. Og det ville vanligvis blitt fulgt opp av bokstavelig talt samtlige etterretningsavdelinger. NCMI tar for seg all informasjon som er tilgjengelig. Det er analyser gjort av mennesker som kjenner til alle feltene innenfor medisin. Så en slik rapport har blitt sett over av eksperter, sier tidligere assisterende forsvarsminister, Mick Mulroy, til ABC News.

Knallhardt ut mot USAs tiltak

NCMIs hovedoppgave er å sikre at amerikanske styrker har all den informasjonen de trenger for å utføre sine oppdrag. Det beskrives som en kritisk prioritering for Pentagon at amerikanske soldater og ansatte er - og holder - seg friske på utenlandsoppdrag.

Nylig ble USAs forsvarsminister Mark Esper spurt av ABC News om han kjente til denne briefen som skal ha skjedd i november. Til tross for at reporteren presset Esper til det lengste, ville han ikke bekrefte at han hadde kjennskap til rapporten.

Heller ikke Pentagon, Det hvite hus eller FBI ville svare på ABC News sine henvendelser.

Skulle det vise seg at myndighetene i USA hadde kjennskap til koronaviruset så tidlig som i november, vil det føre til en forklaringsproblem for Donald Trump.

OPPDATERING: Forsvarsminister, Mark Esper, på plass for å oppdatere nasjonen med det siste om koronaviruset. Foto: Mandel Ngan (AFP)

USAs president har ved gjentatte anledninger understreket hvor bra jobb han, hans medarbeidere og myndighetene i landet har gjort med koronaviruset.

31. januar bestemte Trump å stenge ned flytrafikken fra Kina. Samtidig brukte han store krefter på å fortelle nasjonen at koronaviruset ikke var en nevneverdig bekymring.

- Nei. Ingen bekymringer. Og vi har situasjonen helt under kontroll. Det er snakk om en person som kommer fra Kina, og vi har det under kontroll. Det kommer til å gå helt fint, svarte Trump til ABC News på spørsmål om det var bekymringer for en epidemi i landet.

Sitatet kom bare en uke før flytrafikken til Kina ble stengt ned.

Det var først 13. mars at Trump erklærte unntakstilstand i USA. Hvis det skulle stemme at myndighetene i USA ble tatt på senga av viruset, mener en etterretningskilde at det ville vært en tabbe på størrelse med 9/11 - men at det ikke er tilfellet denne gangen.

- De hadde kunnskapen, sier kilden til nyhetsbyrået.

Det er også de som trekker kritikken mot Donald Trump og hans kabinett enda lenger.

- Når man responderer til en helsekrise - eller en annen seriøs trussel - så er det kritisk av lederne våre reagerer raskt og tar de grepene som er identifisert i rapportene fra etterretningstjenestene. Det er ikke overraskende for meg at etterretningstjenesten vår plukket opp utbruddet i Wuhan, det som er overraskende og skuffende er at det hvite hus ignorerte de tydelige varselssignalene som de fikk presentert. De mislykkes også med å følge etablerte pandemi-responser og var trege med å få på plass en myndighets-styrt svar på krisen, konkluderer John Cohen, som tidligere jobbet i det amerikanske Sikkherhetsdepartementet.

USA er i skrivende stund selve episenteret for koronaviruset, med hele 458.445 bekreftede smittetilfeller - og 16.312 døde av viruset (Kilde: Worldometer kl. 22.05 norsk tid, 9. april)