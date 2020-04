Hevder WHO har blitt forsøkt hacket - med støtte fra iranske myndigheter

Det er ikke kjent om sensitive data har blitt hentet ut, melder Reuters.

Samtidig som det ble klart at 50.000 mennesker nå har mistet livet som følge av koronaviruset, melder nyhetsbyrået Reuters at hackere - som skal ha jobbet for iranske myndigheter - skal ha forsøkt å hacke e-posten til ansatte i WHO (Verdens Helseorganisasjon).

Reuters siterer fire kilder på saken, og det er enda ikke kjent om hackerne fikk ut viktig informasjon.

Nyhetsstudio: Vi følger koronakrisen

Iran slår tilbake mot påstanden

Også i mars ble det meldt at FNs helsebyrå og deres samarbeidspartnere var under et «bombardement» fra angivelig flere hacker-grupper som ville ha informasjon om korona-utbruddet.

Det siste angrepet skal ha vært pågående siden 2. mars, og hackerne skal ha forsøkt å stjele de ansattes passord ved å sende de e-poster som skal ligne på Google-tjenester.

Les også: En av Norges beste aksjeplukkere tror du kan tjene penger på disse sju aksjene nå (+)

Hadde de ansatte lagt inn passord og brukernavn på den falske e-posten, ville informasjonen gått rett til hackerne. Denne teknikken er kjent som «phishing».

- Vi har sett flere angrep fra det som ser ut til å være Iran-støttede hackere, som bevisst angriper internasjonale helseorganisasjoner, forteller en av kildene - som til daglig jobber for et stort selskap som har i oppgave å avdekke kriminalitet på internett, til Reuters.

Talsperson for WHO, Tarik Jasarevic, bekrefter til Reuters at ansatte skal ha blitt forsøkt hacket, men at organisasjonen så langt ikke tror noen av forsøkene har vært vellykket.

Selv mener Iranske myndigheter at det er de som er ofrene i saken.

- Dette er rene løgner, løgner som er skapt for å legge mer press på Iran. Vi har selv vært et offer for hacking, uttalte en talsperson for myndighetene i landet til Reuters.

Reuters skal også ha blitt vist data-materiale som klart viser at en sofistikert hacker-gruppe aktivt har angrepet WHO. Nøyaktig hva formålet med hackingen skal være, er stadig ukjent, men mye tyder på at det er informasjon om utbruddet og utviklingen siden som er hovedmålet for hackerne.

Les også: Hafslund advarer: - Lad det som lades kan

Reuters skriver også at det er flere detaljer de har avdekket i analysen av hacker-forsøket som kobler angrepet til Iran.

Irans parlamentsleder koronasmittet

Presidenten i Irans nasjonalforsamling, Ali Larijani, har testet positivt for koronaviruset, melder NTB.

62-åringen får behandling og er isolert, opplyser parlamentet på sin nettside torsdag.

Parlamentets president Ali Larijani fotografert under en pressekonferanse i fjor. Foto: Vahid Salemi / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Konservative Larijani er den mest høytstående tjenestemannen som har fått påvist smitte i Iran, som er blant de landene i verden som er hardest rammet av koronapandemien.

Over 50.000 mennesker i Iran har fått påvist koronasmitte, og nærmere 3.200 av dem har dødd, ifølge offisielle tall.

Tilstanden til nesten 4.000 smittede betegnes som alvorlig eller kritisk.