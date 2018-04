Høie ber Støre avklare Stenseng-utsagn

Høyre-nestleder Bent Høie ber Ap-leder Jonas Gahr Støre avklare om det stemmer at partiet vil ta avstand fra regjeringen, slik Kjersti Stenseng (Ap) sa lørdag.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng sa i helgen at hun vil dreie partiet mot venstre og vise større avstand til dagens regjering, som i praksis vil bety færre forlik.

Høie mener at om Stensengs linje vinner fram, vil det rokke ved stabiliteten i det norske samfunnet, og ber Støre avklare dette, ifølge Aftenposten.

– Stenseng er partisekretær. Forlik inngås på Stortinget, ikke på Youngstorget. Derfor må Støre avklare om Stenseng snakker for partiet eller om vi kan stole på Ap i viktige spørsmål for landet fremover, sier han.

Høie peker på den seneste enigheten i Stortinget om Acer, EUs energimarkedspakke, som et eksempel på at de to partiene kan stå sammen i «viktige saker for landet».

Han mener det er bekymringsfullt om Ap gjør alvor ut av Stensengs uttalelser, og viser til Danmark som et eksempel på hvor «partier har uttalt politikk på at de av hensyn til partiet ikke vil gå inn i regjering.»

– En sånn utvikling ønsker vi ikke i Norge. Jeg håper Støre heller ikke ønsker det. Det har heller aldri vært mitt inntrykk, tvert imot. Jeg tror heller ikke mange av Aps velgere ønsker en slik polarisering av norsk politikk der Ap setter partiets hensyn foran landets interesser.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken