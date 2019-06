Høie vil ikke lage instruks mot nattransport av syke eldre fra sykehus

Bent Høie sier det ikke er nødvendig med detaljerte instrukser i nattransport-saken, en uke etter at han beordret stans. Samtidig har praksisen fortsatt.

«Jeg forventer i første omgang at sykehusene slutter med nattransporter uten at det er nødvendig med detaljerte instrukser fra toppen. Dette er en del av ansvaret helseforetakene har med å gi pasientene et godt tilbud og praksisen er i strid med deres egne retningslinjer», skriver helseministeren i en epost til VG.

Men nattransporten av syke eldre fra norske sykehus har fortsatt, til tross for Høies krav om stans. Det bekrefter foretakstillitsvalgt for Fagforbundet Marius Bjørndalen ved Sykehuset Østfold.

– Jeg er kjent med at flere av våre medlemmer har kjørt hjemkjøring etter at Høie beordret stopp. Det er ingenting som tyder på endret praksis, sier han.

I 2018 ble det kjørt minst 1.546 turer med eldre over 74 år ut av sykehusene mellom klokken 22.00 og 7.00, meldte VG forrige uke. Etter avsløringen beordret Høie full stans i praksisen.

– Det at han ikke har tenkt å foreta seg noe utover å gi et intervju til VG, tenker jeg er helt sjokkerende, sier Aps helsepolitiker Ingvild Kjerkol.