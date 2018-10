Hilde Frafjord Johnson vil kartlegge nye KrF-medlemmer

Har sendt ut spørreskjema til nye medlemmer.

Under to uker før KrFs skjebnesvangre landsmøte, mobiliseres det både i den blå og røde leiren.

Helgens sjokknederlag for KrF-leder Knut Arild Hareide i Rogaland, der 15 av 16 delegater støttet et blått regjeringssamarbeid (les egen sak), gjør at han kaller inn til ekstraordinært landsstyremøte mandag.

Hvem er de nye medlemmene?

Samtidig som striden står i KrF, har partiet opplevd en stor tilstrømming av nye medlemmer (les egen sak). Det har vært stilt spørsmål ved hvem de nye KrF-medlemmene er, og hva deres motiver er for å melde seg inn.

KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset har tidligere svart Nettavisen at de ikke vet hvorfor de nye medlemmene har meldt seg inn, siden det skjer elektronisk.

Men nå tar generalsekretær Hilde Frafjord Johnson grep.

Vil kartlegge nye medlemmer

Fredag 19. oktober, to uker før landsmøtet, sendte hun ut følgende mail til nye medlemmer:

«Til deg som har meldt deg inn i KrF i løpet av 2018



Vi ønsker å bli bedre kjent med våre nye medlemmer. Derfor håper vi at du har muligheten til å svare på noen spørsmål for å fortelle oss litt om deg selv og hva du er opptatt av.



Vi er takknemlig om du kan sette av fem minutter til å gi din respons i en hektisk hverdag.»

Lysglimt: - Desperasjon

En av de mange som har meldt seg inn i KrF, er leder av Alliansen, Hans Jørgen Lysglimt.

- Hva synes du om spørreskjemaet?

Hans Jørgen Lysglimt har mottatt spørreskjemaet.

- Jeg synes det er flott at KrF prøver å samle informasjon og kunnskap, men jeg opplever det også som en slags desperasjon etter å lære seg selv å kjenne, som de kanskje burde tenkt på før, sier Lysglimt til Nettavisen.

Han har ennå ikke besvart spørsmålene.

- Men det skal jeg gjøre, legger han til.

Taktiske grunner?

Det første spørsmålet er:

«Hva var viktigst da du meldte deg inn i KrF?»

Svaralternativene er:

«At jeg er enig med en eller flere av KrFs konkrete politiske løsninger.»

«At jeg vil påvirke en konkret politisk beslutning.

«At jeg er enig med KrFs verdigrunnlag og syn på mennesket.

Et annet spørsmål lyder:





«Hvilket forholdet hadde du til KrF før du meldte deg inn?







Svaralternativene er:

«Har stemt KrF mer enn en gang.»

«Har ikke noe forhold til KrF fra før.»

«Har familie som er aktive i KrF.»

«Har seriøst vurdert å stemme KrF.»

«Har venner/bekjente som er aktive i KrF.»

«Har stemt KrF på 1990-tallet.»

«Har vært tillitsvalgt/folkevalgt for KrF.»

«Har stemt KrF en gang.»

«Har vært medlem i KrF tidligere.»





3295 nye: - Uvanlig mange i år

KrF har vært i vinden etter at Knut Arild Hareide holdt sin tale 28. september, hvor han anbefalte å se til venstre, Ap og Sp.

Nettavisen har vært i kontakt med KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset.

- Hvor mange har dere sendt skjema til?

Kommunikasjonssjef Mona Høvset.

- Det er sendt til alle som har meldt seg inn i KrF så langt i 2018, og på fredag var det tallet 3295. Siden fredag har det imidlertid kommet enda flere innmeldinger, og nå er vi oppe i 2500 siden 28. september, så flere nyinnmeldte vil få den etter hvert, sier Høvset til Nettavisen.

- Hvorfor gjør dere dette nå?

- Vi gjennomfører medlemsundersøkelser innimellom, så vi vet en god del om de som har vært medlemmer i KrF over tid. Men i år har vi fått uvanlig mange innmeldinger, og da er det naturlig for oss å undersøke hvem de er og hvorfor de har meldt seg inn, slik at vi kan ta det med oss i det videre arbeidet i partiet.

KrF har ikke satt noen tidsfrist for å besvare spørsmålene.

- «KrF-ere i hjertet»

Høvset sier det er for tidlig å oppsummere svarene.

- Men noe som utpeker seg, er det ser ut til at de nye medlemmene er «KrF-ere i hjertet». Svært få oppgir at de ikke hadde et forhold til KrF fra før, og et stort flertall har stemt KrF flere ganger.

- Hvordan har responsen vært?

- Siden fredag har cirka 40 prosent svart, og det er tydelig at mange ønsker å dele sine tanker. Det setter vi stor pris på, sier hun.

- Har dere ekskludert noen av de nye medlemmene?

- Nei, KrF har ikke noen eksklusjonsparagraf.





