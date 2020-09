Hillary Clinton: - Det er patetisk, men denne trusselen fra Trump bør vi ta på alvor

Hillary Clinton mener trusselen til president Donald Trump er «patetisk».

NEW YORK (Nettavisen): Under en pressekonferanse denne uken sa president Donald Trump at han ikke kunne love en fredelig maktovertakelse om han skulle tape valget 3. november.

– Vi vil se hva som skjer. Du vet at jeg har klaget svært mye over stemmesedlene, og stemmesedlene er en katastrofe, sa Trump da han på onsdag fikk spørsmål fra en journalist om han vil forplikte seg til en fredelig maktovertakelse.

Trump: - Jeg er ikke sikker

Og på torsdag gjentok presidenten at han ikke var sikker på om valget blir gjennomført på en rettferdig måte.

– Vi vil være sikre på at valget er fritt og rettferdig, og jeg er ikke sikker på at det kan være det, sa Trump.

USAs president Donald Trump sår denne uken ny tvil om valgresultatet i november vil være til stole på. Foto: AP Photo/Evan Vucci

Presidenten svarte på spørsmål om han kun regnet valgresultatet som legitimt dersom han selv vant. I stedet for å støtte seg til den offisielle uttalelsen fra Det hvite hus, gjentok han påstanden om at stemmegivning via posten legger til rette for valgfusk.

– Derfor må vi være veldig forsiktige med poststemmene. Du vet, det hele er en stor svindel, sa Trump og hevdet at bokser med poststemmer var funnet i en elv og i søppelkasser.

Det er høyst uvanlig at en sittende president uttrykker noe annet enn full tillit til det amerikanske demokratiets valgprosess.

Trump sier også at han tror valgresultatet vil ende i høyesterett, og at det derfor er viktig å få utpekt en ny dommer så raskt som mulig etter at Ruth Bader Ginsburg døde fredag i forrige uke.

Hvis Trump greier å få en dommer godkjent i det republikanskkontrollerte Senatet før valget, vil seks av ni dommere være konservative og utnevnt av republikanske presidenter, tre av dem av Trump.

- En desperat blivende diktator

Det at Trump ikke vil love en fredelig maktovertakelse i forbindelse med valget, er ikke nytt. For fire år siden ville han heller ikke forplikte seg til å godkjenne en eventuell seier til sin motkandidat Hillary Clinton.

- Innenfor den demokratiske grupperingen i Senatet er det nå en reell frykt for at ingen avtaler gjelder lenger. At det ikke finnes noen rettsstat, sier Hillary Clinton. Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Den tidligere utenriksministeren og Demokratenes presidentkandidat i 2016 er nå ute og kommenterer uttalelsen fra Trump. Hillary Clinton er tydelig på at trusselen fra Trump bør tas på alvor.

- Trumps benektelse av å forplikte seg til en fredelig overføring av makt er oppførselen til en desperat blivende diktator som vil klynge seg til jobben selv om det ødelegger vårt demokrati,

- Det er patetisk. Men fordi han er president, bør vi ta trusselen hans på alvor, skriver Hillary Clinton i en Twitter-melding.

Også i et intervju med The Atlantic kommer Clinton med kritikk av presidenten.

- Innenfor den demokratiske grupperingen i Senatet er det nå en reell frykt for at ingen avtaler gjelder lenger. At det ikke finnes noen rettsstat. Det er ingen behørig prosess. Det er ingen normer eller prinsipper som styrer noe lenger under Trump og Mitch McConnell-regimet, sier Clinton.

Pelosi: - Du er ikke i Nord-Korea

Nancy Pelosi, den demokratiske lederen for Representantenes hus, har også reagert kraftig på uttalelsene fra Trump denne uken.

- Du er ikke i Nord-Korea, du er ikke i Tyrkia, du er ikke i Russland, herr president ... du er ikke i Saudi-Arabia. Du er i USA. Dette er et demokrati, sier Pelosi.

Presidentkandidat Joe Biden sier på sin side at Trump stadig sier irrasjonelle ting som det er vanskelig å gi noen respons på.

Men det er ikke bare i Demokratenes leir, at det reageres mot Trumps uttalelser.

Flere Republikanere har også kommet på banen.

- Hvis republikanerne taper, vil vi akseptere resultatet. Hvis høyesterett kommer ned en avgjørelse i favør av Joe Biden, så vil jeg godta det resultatet, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham til nyhetsbyrået AP.

Også Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har uttalt at det vil bli en ordnet overgang etter presidentvalget i USA i november.

