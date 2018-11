Hillary Clinton med klar beskjed til Europa om innvandring

Hillary Clinton mener Europa må få kontroll på innvandringen.

LOS ANGELES/OSLO (Nettavisen) Europa må få orden på innvandringen for å kjempe mot en voksende trussel fra høyrepopulister, uttaler Hillary Clinton til The Guardian i et ferskt intervju.

Hun ber Europas ledere om å sende ut et sterkere signal om at de ikke «skal kunne fortsette å gi tilfluktssted og støtte» til flyktninger og migranter fra andre kanter av verden.

Utspillet kommer blant annet etter at innvandring ble et viktig tema under valgkampen i USA i år, spesielt fra høyresiden.

Beundrer Angela Merkel

The Guardian har intervjuet tidligere presidentkandidat Hillary Clinton i forbindelse med et større prosjekt om å forstå den økende høyretendensen i Europa.

Til The Guardian skryter Clinton av generøsheten til den tyske forbundskansleren Angela Merkel, men mener at innvandring oppildnet og provoserte store grupper velgere, og at det bidro til at Donald Trump ble president og Storbritannias valg om å forlate EU.

- Jeg mener Europa må få kontroll over innvandringen, fordi det var det som startet flammen, sier Clinton til The Guardian.

Den tidligere presidentkandidaten sier at Europa nå har gjort sin del, og må sende en tydelig beskjed - at «vi ikke lenger kan fortsette å gi tilfluktssted og støtte».

- Hvis vi ikke håndterer migrasjonsproblemet vil det forsette å ryste samfunnet, mener Clinton.

Britisk selvskading

Clinton oppfordrer alle som er motstandere av høyrepopulisme i Europa og USA, til å ikke forsømme bekymringene rundt rase- og identitetsproblemene. Hun mener at det var dette som gjorde at hun tapte flere nøkkelstemmer i 2016.

Videre går hun til angrep på nåværende president Donald Trump, og beskylder ham for å misbruke denne problematikken under valget - og på presidentkontoret.

Også britenes Brexit, som hun beskriver som den største handlingen av nasjonal økonomisk selvskading i moderne historie, handlet stort sett om innvandring, ifølge Clinton.

Under valgkampen snakket Trump mye om migrantkaravanen som er på vei mot USA. Han gjentok at om at han så på det som en invasjon og at det var mange kriminelle blant migrantene.

Før valget sendte presidenten over 5000 soldater til grensen ved Mexico. Han prøvde også å få gjennom en lov som skulle nekte asyl til migranter og flyktninger som krysser USAs grense i sør ulovlig. En lov som nylig ble stoppet av en domstol i San Francisco.

Trump snakket også mye om innvandring under valgkampen før 2016-valget, da han ofte understreket sin intensjon om å bygge en mur ved Mexico-grensen.

Meningsmålinger har vist at innvandring er et viktig tema blant velgerne. Under årets valg var innvandring det viktigste temaet blant republikanske velgere, mens helseforsikring var det viktigste blant demokratene. Innvandring steg dog på listen også blant dem.

Etter valgkampen har ikke presidenten snakket like mye om karavanen. Da han fikk spørsmål om hvorfor han hadde kalt det en invasjon, utløste det en seanse som til slutt førte til at CNNs Jim Acosta fikk sin presseakkreditering midlertidig fratatt.

Folk vil ikke ha så mye frihet

Clinton mener at høyrepopulister i Vesten møtte en like psykologisk, så vel som politisk, lengsel etter å bli fortalt hva de skulle gjøre, hvor de skal gå og hvordan de skal leve, og i tillegg var pressen så låst at de bare fikk én versjon av virkeligheten.

- Hele det amerikanske systemet ble utformet for å eliminere trusselen fra en sterk, autoritær konge. Kanskje folk bare er lei av det. De vil ikke ha så mye ansvar og frihet, men bli fortalt hva de skal gjøre, hvor de skal gå, og hvordan de skal leve - og dermed bare få en versjon av virkeligheten, uttaler hun.

Hun innrømmer at hun ikke vet hvorfor dette er så attraktivt for mange mennesker i dag, men mener at det er en alvorlig trussel mot vår frihet og våre demokratiske institusjoner.

- Vi må gjøre en bedre jobb med å rette et søkelys på dette, og så prøve å bekjempe det, sier Clinton.

