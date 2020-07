Hillary Clinton om Trump: - Vi må forberede oss

Hillary Clinton mener USA må forberede seg på at president Donald Trump ikke vil gå av frivillig om han taper valget.

I et intervju med Trevor Noah på The Daily Show på mandag, sier Hillary Clinton at USA må forberede seg på muligheten for at Trump ikke vil gå av frivillig eller uten protest, om han taper valget i november - og at han kan finne på å legge skylden på poststemmer.

Clinton: - Det må vi være forberedt på

I intervjuet blir Clinton spurt om hun tror at Trump, om han taper, vil hevde at valget var ugyldig og at han vil gi skylden på poststemmer, skriver Daily Mail.

- Vel, jeg synes det er et rimelig poeng å ta opp om han, hvis han taper, går stille av eller ikke, sier Clinton i intervjuet, og legger til at «det må vi være forberedt på».

Donald Trump har allerede vært ute og sagt at det kommende valget blir «det mest korrupte i USAs historie».

Trump: - Vi kan trygt gå til valglokalet

I år er det over hele landet forsøkt å utvide folks muligheter for å stemme via post, noe som koronakrisen har satt fart i, som Trump har grepet fatt i, skriver NTB.

Viruset er spesielt farlig for eldre, som er de som har høyest frammøte. Det fins ingen tegn på at det tidligere har vært fusk i forbindelse med poststemmer, selv i delstater der valget er basert på posten, og Trump og mange av hans medarbeidere har selv gjerne stemt per post, skriver NTB.

Men det har ikke hindret Trump i å anklage Demokratene for å forsøke «å manipulere valget ved å sende ut titalls millioner av stemmesedler med Kina-viruset som påskudd for at folk ikke selv skal møte fram i valglokalet».

– Folk gikk til valglokalet under første verdenskrig. De gikk til valglokalet under annen verdenskrig. Vi kan trygt gå til valglokalet og stemme under covid-19, sa Trump i en tale i Phoenix i slutten av juni.

I intervjuet med Trevor Noah sier Hillary Clinton at påstanden fra Trump om at poststemmene åpner for bedrageri, er feil.

- Det har vært så mange akademiske studier og andre analyser, som peker på at det bare er en unøyaktig, uredelig påstand, sier Hillary Clinton.

