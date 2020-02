Hillary Clinton raser etter Trump-frifinnelsen - presidenten feirer med Twitter-video

Hillary Clinton raser og president Donald Trump svarer med Twitter-video, etter at Trump ble frikjent i riksrettssaken.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): President Donald Trump ble onsdag kveld frikjent av Senatet i riksrettssaken.

Det får Hillary Clinton til å rase på Twitter. Samtidig kommenterer Donald Trump frifinnelsen med en video han har lagt ut å Twitter. Se videoer øverst i saken.

Frifunnet for begge tiltalepunktene

52 senatorer stemte ved 22-tiden onsdag kveld for å frikjenne president Donald Trump for maktmisbruk i riksrettssaken i USA, mens 48 stemte imot. To tredels flertall blant de 100 senatorene var nødvendig for å dømme presidenten.

På tiltalepunktet om Trump har hindret Kongressen, stemte 53 personer for frikjennelse og 47 imot.

Dermed er president Donald Trump frikjent i begge tiltalepunktene i riksrettssaken.

IKKE DØMT: President Donald Trump ble stilt for riksrett i USA, men ble frikjent. Foto: Leah Millis / AP / NTB scanpix Foto: Mark Wilson/Getty Images/AFP

Hillary Clinton: - Har forrådt oss alle

En av de første som reagerer på frifinnelsen, er Hillary Clinton. Hun skriver på Twitter at de republikanske senatorene som stemte for frifinnelse «har forrådt oss alle»:

- Da riksrettssaken mot presidenten startet, sverget de republikanske senatorene under ed at de skulle beskytte grunnloven. I dag har 52 av dem forrådt den eden - og alle oss andre. Vi er nå på vei inn i et farlig territorium for vårt demokrati. Vi må alle jobbe sammen for å restaurere det, skriver Hillary Clinton på Twitter.

Donald Trump har så langt ikke kommentert frifinnelsen, men han har lagt ut en video.

I sin første offentlige ytring etter frikjennelsen, tvitret Trump en video, med Dovregubbens hall av Edvard Grieg som lydspor, der han antyder at han vil sitte som president for alltid.

Nyhetsstudio: Følg riksrettssaken her

Med onsdagens avstemning er riksrettssaken mot Trump over.

Senatet stemte først over det første tiltalepunktet om maktmisbruk, der avstemmingen endte 52 for å frikjenne og 48 mot frikjenning. På det andre tiltalepunktet, om Trump har hindret Kongressens arbeid, endte avstemningen med at 53 senatorer mente han ikke var skyldig, mens 47 senatorer stemte skyldig.

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten Mitt Romney stemte for å felle Trump på det første tiltalepunktet om maktmisbruk, men ikke på det andre punktet om hindring av Kongressens arbeid.

Trump var anklaget for å ha presset Ukraina til å etterforske hans politiske rival, Joe Biden, ved å holde tilbake militære midler.

To tredels flertall blant de 100 senatorene var nødvendig for å dømme presidenten. Republikanerne har flertall i Senatet.

I desember vedtok et flertall i Representantenes hus å stille Trump for riksrett, men nå er han altså frikjent i Senatet.

Les også: - Har aldri vært så skamfull over Amerika som jeg er nå