Himanshu Gulati (Frp) hedret av Indias president

- Jeg ble overfalt av en folkemengde og møtt av et medieoppbud jeg aldri har sett maken til, sier han.

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) ble forrige onsdag hedret med den indiske Diaspora-prisen under en konferansen i byen Varanasi i India.

Diaspora-prisen tildeles personer med indisk herkomst for prestasjoner de har utrettet i sine nye hjemland. Diaspora er et begrep som brukes om folkegrupper som slår seg ned andre steder enn opprinnelseslandet.

- Det er en stor ære å bli tildelt en slik pris. Jeg har foreldre som er fra India og er stolt av min indiske bakgrunn. Det er hyggelig når India også velger å vise sin respekt for personer med indisk herkomst, som har oppnådd noe i andre land, sier Gulati til Nettavisen.

Høye politiske verv i ung alder

Gulati ble tildelt den ærefulle prisen for å ha oppnådd høye politiske verv i ung alder. Han ble allerede som 25-åring utnevnt som statssekretær i Justisdepartementet. Gulati har også vært statssekretær for statsminister Erna Solberg.

- For India er det nok ganske uvant at noen i 20-årene kan bli valgt som stortingsrepresentant eller bli statssekretær i en regjering. Jeg valgte i talen min derfor å takke på norsk, og hylle noen av de heltene som betyr mye for meg som Roald Amundsen, Thor Heyerdahl, Henrik Ibsen og krigshelten Gunnar Sønsteby, sier Gulati.

Diaspora-prisen, eller «Pravasi Bharatiya Samman Award» som den egentlig heter, er den høyeste utmerkelsen en inder bosatt i utlandet kan tildeles, ifølge Det indiske utenriksdepartementet.

Frp-politiker Himanshu Gulati ble hedret av Indias president, statsminister og utenriksminister. Her er han avbildet sammen med Indias statsminister Narendra Modi og foreldrene Ravi og Sunita Gulati.

- Overfalt av en folkemengde

Gulati mottok prisen foran over 7000 deltagere på Indias Diaspora-konferanse.

- Det var en overveldende opplevelse for en enkel gutt fra Sogn og Fjordane å ta imot denne prisen foran flere tusen mennesker med statsministeren, presidenten og halve regjeringen til stede. Jeg ble overfalt av en folkemengde og møtt av et medieoppbud jeg aldri har sett maken til, sier Gulati.

Diaspora-prisen er ingen pengepris, så Gulati må nøye seg med heder og ære.

India er det landet i verden med flest utvandrere, etterfulgt av Mexico, Russland og Kina. 15 millioner utvandrere fra India bor i utlandet, skriver The Times of India, som henviser til en studie utført av UN Population Division.

Pakistan er blant landene i verden med flest indiske utvandrere.