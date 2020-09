Historisk dårlig for Arbeiderpartiet på ny måling

- Definitivt en sjokkmåling, sier valgforsker.

Arbeiderpartiet får 19,9 prosents oppslutning på en ny måling Opinion har gjort. Det er det dårligste resultatet noen gang på Opinions målinger.

På målingen som er gjennomført for FriFagbevegelse , Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå, faller Arbeiderpartiet fra en oppslutning på 24,6 prosent i august til 19,9 prosent i september, skriver FriFagbevegelse.

– Dette ser trist ut for Arbeiderpartiet. Det er definitivt en sjokkmåling, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsforskning til FriFagbevegelse.

Se Fredrik Solvang stille AP-lederen et spørsmål han angret på i ettertid:



Det er den laveste oppslutningen Opinion har målt på Arbeiderpartiet siden de begynte målingene i 2007. Hvis dette hadde vært valgresultatet, ville det ha vært det dårligste valget for Arbeiderpartiet på nesten 100 år, nærmere bestemt 1924, opplyser FriFagbevegelse.

Partisekretær Kjersti Stenseng tror den siste tidens uro kan ha bidratt til fallet i oppslutningen.

– Dette er en veldig dårlig måling for Arbeiderpartiet. Vi har hatt en tid nå med mye intern uro og vanskelige saker. Det vet vi påvirker velgere og målinger, sier Stenseng.

All støyen rundt Trond Giske har vært en av hovedårsakene til uroen i partiet. Her talte han nylig:



Til tross for Aps tilbakegang på 4,8 prosent fra forrige måling, er det fremdeles et solid rødgrønt flertall på målingen. Ap, Sp og SV må likevel ha med seg enten Rødt eller MDG for å danne flertall.

MDG er målingens store vinner med en oppgang på 2,9 prosentpoeng fra august til 7,5 prosent nå.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra august i parentes): Høyre 27,0 (-0,7), Ap 19,9 (-4,8), Sp 16,0 (+0,9), Frp 10,3 (+0,4), MDG 7,5 (+2,9), SV 6,9 (+0,8), Rødt 4,4 (+0,1), KrF 3,9 (+0,6) og Venstre 2,5 (-0,6).

