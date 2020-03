Historisk lave aborttall i Norge

Aldri før har aborttallene vært under 10 per 1000 kvinne.

Det ble svært mye oppmerksomhet rundt abortsaken etter at Erna Solberg åpnet for å forhandle deler av abortloven for å få KrF inn i regjering.

Nå viser nye tall at aborttallene i Norge aldri har vært på et lavere nivå, og at de har falt jevnt over mange år.

- For første gang er aborttallet under 10 per 1000 kvinner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre aborter blant kvinner under 25 år, melder Folkehelseinstituttet.

Tallene viser også at det er en nedgang i antall saker som havner i abortnemndene med 9 prosent.

Mange flere mennesker - 3000 færre aborter

Totalt ble det gjennomført 11.726 aborter i Norge i fjor, noe som er en nedgang fra 14.675 i 2020.

- Nedgangen skyldes i hovedsak færre aborter i aldersgruppa under 25 år, men det er en tendens til nedgang i alle aldersgrupper, sier overlege Mette Løkeland-Stai i Abortregisteret.

Hun mener at bruk av prevensjonsmidler har mye av æren.

- Studier viser at langtidsvirkende prevensjon, som p-stav og spiral, er den typen prevensjon som i størst grad forebygger uønskede svangerskap, sier hun.

Abort med pille

Tall fra abortregisteret viser at abort nå sjelden er et kirurgisk inngrep.

- Åtte av ti aborter blir utført før 9. uke, og ni av ti aborter blir utført medikamentelt, melder FHI.

Til sammenligning var 95 prosent av alle aborter i 2000 kirurgiske.