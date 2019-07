Historisk varmerekord i Bergen

Aldri har det vært varmere i Bergen enn i dag.

Historisk værdag i Bergen. Klokken 14.00 ble det målt 32,4 grader i Bergen, melder NRK. Det er 0,2 grader varmere enn rekorden satt 27. juli i fjor. Da ble den gamle rekorden fra 1947 slått.

Og det fortsetter, ifølge NRK: Klokken 14:17 er det 32,8 grader i Vestlandets hovedstad.

— 32,8 grader er nå ny rekord for Bergen, og den kan fortsatt stige! Vi måler minutt for minutt her, forteller meteorologen til ba.no.

NRK og Bergens Tidende melder at klokken 14.22 var temperaturen i Bergenn steget ytterligere til 32,9 grader.

Nedtelling til ny varmerekord i Trøndelag

Trøndelags varmerekord på 35 grader ryker trolig søndag. Hele landet får en svett helg, bortsett fra Finnmark som må forberede seg kjøligere dager enn normalt.

Tre fylker målte minst 30 grader midt på dagen fredag.

– Vi målte 31,4 grader i Kongsvinger i Hedmark, 30,5 grader i Bergen i Hordaland og 30 grader i Vats i Vindafjord i Rogaland, meldes det fra Meteorologisk institutt.

Statsmeteorolog Pernille Borander kan likevel ikke love de høyeste temperaturene.

– Det blir varmt, og vi følger med, men jeg tror ikke vi får noen nye rekorder denne fredagen.

Heller ikke torsdag ble det nye varmerekorder i Norge. Der var imidlertid Kotsøy i Trøndelag som fikk landets varmeste dag med 34,3 grader.

– Det er spesielt i Trøndelag det er størst utsikt til nye rekorder framover. Fylkesrekorden her er 35 grader, og det er gode muligheter for at den blir slått i løpet av helgen. Her er det flere kandidater for nye rekorder, sier Borander som mener at høydepunktet på gradestokken vil nås søndag.

På Østlandet vil eventuelle nye varmerekordene måtte komme tidligere i helgen. Allerede søndag vil det bli svalere med blant annet ettermiddagsbyger enkelte steder og vind på kysten.

8 grader

Mens folk svetter i sør må vårt nordligste fylke forberede seg på målinger under normalen i den andre enden av skalaen.

– Fra søndag og de neste dagene kan det blir temperaturer på under 10 grader og helt ned mot 8 grader. Det er kjøligere enn vanlig, sier statsmeteorologen.

Gjennomsnittstemperaturen i for eksempel Vadsø i Finnmark i juli er på 14.4.

Etter helgen er varmen over for denne gangen. I starten av neste uke vil kaldere luft fra nord gjøre at temperaturen synker betraktelig over hele landet.