Historisk villsvinfelling i Trøndelag

Et villsvin ble onsdag felt i Tydal i Trøndelag. Det er første gang et villsvin har blitt felt så langt nord i Norge.

Villsvinet, en galte på 65 kilo, ble skutt i Stugudal onsdag ettermiddag, skriver Stjørdals-Blad.

Ifølge Miljødirektoratet er villsvinobservasjonen – og nå fellingen – den første av villsvin så langt nord i landet, skriver Nationen.

Avisen skriver at et jaktlag startet jakten forrige helg på et villsvin som var observert flere ganger de siste ukene, både i Klæbu, Lundadalen og Rognes i Trøndelag.

KOMMER FRA SVERIGE: Villsvin som holder til i Norge, kommer fra Sverige, der bestanden har eksplodert de siste årene. Bildet viser et fareskilt på riksvei 34 ved Linköping. Foto: Vägverket (NTB scanpix)

Villsvin som holder til i Norge, kommer fra Sverige, der bestanden har eksplodert de siste årene. I Norge jobber Miljødirektoratet med en handlingsplan for hvordan vi skal håndtere den økte villsvinbestanden. Handlingsplanen skal være ferdig i november. Foreløpig har villsvin i Norge etablert seg i grenseområdene i Østfold.

Villsvin er en upopulær dyreart fordi de er smittespredere av afrikansk svinepest. Afrikansk svinepest er en svært alvorlig og smittsom dyresykdom, og de fleste dyr som smittes, dør. Sykdommen er påvist i en rekke land i Europa, blant annet Polen, Litauen, Latvia og Litauen.

