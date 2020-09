Hit kan du reise uten karanteneplikt fra 5. september

UD: - Dette er ikke en oppfordring til å reise.

OSLO (Nettavisen): Fra midnatt natt til 5. september endres igjen reiserådene for nordmenn. På kartet fra Folkehelseinstituttet er gule land og områder steder du kan reise til uten å bli ilagt karantene når du kommer hjem.

Men Utenriksdepartementet har fortsatt en klar beskjed til deg som nå vurderer å ta turen til et av de gule landene eller regionene:

«Dette er ikke en oppfordring til å reise», skriver de på UDs hjemmesider.

UD minner om at dersom smittenivået øker over et visst nivå, vil landet igjen kunne bli rødlistet.

Derfor må du være forberedt på karantene uansett:

«Dersom du returnerer til Norge fra et land med høy smittespredning, må du gå i karantene ved hjemkomst, selv om det ikke var reiseråd for landet da du dro dit», understreker UD.

Italia og Slovenia på rød liste

Fra 5. september er nye land og områder ført opp på rød liste. Da har regjeringen vedtatt at Italia, San Marino, Vatikanstaten og Slovenia blir røde og dermed karantenepliktige.

Se FHI.no om endring i reiseråd for Italia og Slovenia.

Det betyr at Utenriksdepartementet fra samme tidspunkt fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene.

Alle reisende fra disse landene og områdene som kommer til Norge fra og med midnatt natt til lørdag 5. september blir ilagt karantene.

GULE REGIONER: Sörmland sør for Stockholm og Norrbotten helt i nord (utenfor kartet) er gule fra før. Fra 5. september føyes flere regioner til gul liste på norske reiseråd. Foto: (Folkhälsomyndigheten)

Kypros og Värmland på gul liste

Fra samme tidspunkt blir Kypros og regionene Örebro, Gotland, Värmland, Västernorrland, Jämtland og Västerbotten i Sverige og regionen Sjælland i Danmark klassifisert som gule land.

Det betyr at disse landene og områdene unntas fra UDs reiseråd og at reisende herfra ikke lenger vil omfattes av karanteneplikten.

