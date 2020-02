Hit må du reise for å finne skiføre i helga

- Man trenger ikke reise på fjellet for å finne bra skiløyper, påpeker Skiforeningen. Få oversikt her.

Snøen har så langt glimret med sitt fravær mange steder denne vinteren. Det er likevel håp for de skiglade som hungrer etter å ha ski på beina, også i lavlandet.

- Det er absolutt muligheter, og det er fint føre enn så lenge, sier løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen.

Se oversikt over hvor det er best skiføre lenger ned.

- Man trenger ikke reise på fjellet, det er kortreist skiglede i Oslo-marka, forteller Blichfeldt Sheriff til Nettavisen.

KORTREIST: Løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen forteller at folk ikke trenger å reise til fjellet for å finne skiføre på Østlandet. Foto: Skiforeningen

- Mange blir overrasket

Løypesjefen sier at mange blir overrasket over hvor bra skiføre det faktisk er.

- Det er vanskelig å tro når det nesten ikke er snø i Oslo-gryta. Vi skulle gjerne hatt mer å tilby, men folk som ikke følger veldig med er overrasket over hvor mye muligheter det er, sier Blichfeldt Sheriff.

- Men det er lite snø?

- Det er masse snø i høyden, men det er veldig vått i terrenget. Så myrer er fortsatt veldig våte og det går bekker i terrenget på tvers av løypene. I terrenget må vi forsøke å dekke det til med blant annet kvister, og vi må pakke myrer, sier hun.

Snøkartene til senorge.no, som er et samarbeid mellom NVE, Meteorologisk institutt og Kartverket, viser også at det er stor forskjell på skiføret i år sammenlignet med i fjor (se kartene under).

MINDRE SNØ: Kartene viser hvordan skiføret er i Norge, og viser den store forskjellen mellom den 6. februar i år og den samme dagen i fjor, da det var mye bedre skiføre. Den blå fargen viser hvor det er skiføre og tørr snø, rosa hvor det er skiføre og fuktig snø og gul farge hvor det er lite snø. Grønn farge er barmark. Foto: Senorge.no

Skiføret i Nordmarka

I lavlandet på Østlandet er det oppkjørte skiløyper en rekke steder, og innenfor en times kjøring fra hovedstaden når du de fleste skiløypene.

- Nært store deler av befolkningen er det løyper fra Frognerseteren, i Sørkedalen, på Sollihøgda, i Vestmarka og Ringkollen. I helgen kjører vi også skibuss til Ringkollen, og da kan man gå tilbake til Sørkedalen eller Lommedalen, opplyser løypesjefen.

I Nordmarka er det skiføre fra Movatn, og man kan gå fra Stryken, selv om det der er mer rufsete og isete i starten av løypa.

- Så da råder vi folk til at man går på beina med brodder i starten, sier hun, som også melder om bra skiløyper ved Svartbekken og på Mylla - og ved Brovoll i Romeriksåsen.

Her er de beste skiforholdene på Østlandet:

Nordmarka nord: Mylla og Svartbekken.

Krokskogen: Sollihøgda, Ringkollen og Sørkedalen (etter 1-2 km), By i Lommedalen (etter 1-2 km).

Romeriksåsene: Brovoll, Sjonken, Råsjøkrysset og Grua.

Vestmarka: Solli og Vestmarksetra.

Bærumsmarka: Fra Østernvannsvingen, vía Østernvann og opp. Abborvannsveien.

Nannestad: Nordåsen.

Hadelandsåsene: Lygna.

Lenger nord er det fine forhold på Totenåsen, rundt Gjøvik, Toten og Land.

ROMERIKSÅSEN: Det meldes om bra skiføre ved Brovoll på Romeriksåsen i Viken. Dette bildet ble tatt 30. januar. Foto: Skiforeningen

Her er det kunstsnø



I tillegg er det lagt ut kunstsnø som gir gode forhold i næranleggene i Lillomarka arena, Sogn snøpark, Varingskollen, Linderudkollen, Holmenkollen, Skullerud, Lokalet (Sørkedalen) og på Eidsletta. På østre Greverud er det også laget en runde med kunstsnø på driving-rangen, ifølge Skiforeningen.

- Nå har det vært varierende værforhold, og da blir det litt ferskvare. Helgen ser bra ut, men vi ser litt spente på hva som skjer natt til søndag, om det blir sludd og snø eller regn, sier Blichfeldt Sheriff, og legger oppfordrende til:

- Kom deg ut nå!

Trondheim og Bergen

Men det er langt fra bare på Østlandet det er skiføre. I bymarka i Trondheim meldes det også om oppkjørte skiløyper og gode forhold.

Det samme gjelder i vest, opplyser André M. Pedersen i Bergen og Hordaland turlag.

- Du kan spenne på deg skiene mellom 400 og 500 meter over havet, og så blir det bedre skiføre fra 600 meter og oppover, sier Pedersen til Nettavisen.

TIL FJELLS: André Marton Pedersen i Bergen og Hordaland turlag oppfordrer alle til å rykke til fjells og benytte seg av skiføret i helga. Foto: Privat

- Rykk til fjells!

Pedersen forteller at det er bra med snø på Vikafjellet, Hallingskeid og på Finse.

- Men det endrer seg fort, og det har hittil vært lite snø i lavlandet. Desto viktigere er det å benytte seg av mulighetene som kommer. Kast alt i hendene og rykk til fjells, er hans klare oppfordring.

- For de som er interessert og har lyst til å få snø under beina, så er det masse fine muligheter. Men man må bare litt opp i høyden, sier han.

Føremeldingene viser at det er skiføre og mye snø i de fleste fjellområdene i landet. Lenger nord meldes det også om godt med snø og mange muligheter for å gå på ski.

DRØMMEFORHOLD: Bergen og Hordaland turlag forteller om drømmeforhold i fjellet, som her på Samnanger ved Vardane. Foto: Bergen og Hordaland skilag

MILEVIS MED LØYPER: På fjellet er det nok med snø og milevis med skiløyper de fleste steder, som her på Nesbyen i Viken. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Forhold i alpinanlegg

Hvis du ikke vil gå bortover på ski i helga, meldes det om bra forhold også ved landets mange alpinanlegg.

I nærheten av Oslo er både Tryvann og Varingskollen åpne i helga. Se direktevideo fra Oslo vinterpark (Tryvann) her - og Varingskollen her.