Hjemmekarantene: Strammer inn reglene

Strammer inn på reglene. Hvis et familiemedlem har karantene, så gjelder det hele familien.

Folkehelseinstituttet (FHI) har strammet inn på karantenereglene. Nå blir hele husstanden satt i karantene, hvis et av familiemedlemmene oppfyller kriteriene for karantene.

Torsdag ble antall personer i karantene kraftig økt. Da skulle alle som har reist utenfor Norden de siste 14 dagene i karantene. I tillegg kommer alle som har vært i nærkontakt med personer som har fått påvist smitte.

Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.

FHI endret også reglene for husstandsmedlemmer. Tidligere kunne en person være i hjemmekarantene samtidig som husstandsmedlemmer ikke var det. 12. mars ble dette endret. Nå gjelder hjemmekarantene også for husstandsmedlemmer.

Karantene og isolasjon

Karantene er altså for personer som kan være smittet, men som ikke har symptomer.

Hvis du får symptomer, som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber, eller vet at du har vært i nærkontakt med person med påvist covid-19 og får symptomer, så skal du ringe lege.

Det er forskjell på hjemmekarantene og hjemmeisolering. Har du fått påvist smitte, eller du er i karantene og får symptomer på covid-19, så skal du isoleres. Du skal da ikke gå ut av huset. For andre husstandsmedlemmer, gjelder karantenereglene.

Når du er i karantene

Hvis du er i hjemmekarantene, så vil du ikke bli testet. Du skal ikke kontakte helsevesenet, hvis du ikke har behov for helsehjelp. Les egen sak her: Folkehelseinstituttet: - Folk i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet

Hvis du ikke har symptomer, så betyr det også at risikoen er mindre for at du kan smitte andre, selv om du skulle være bærer av covid-19.

Folkehelseinstituttet sier at selv om du er i karantene, så kan du gå utenfor huset. Oppfordringen er at du ikke oppsøker steder der du kommer i nærkontakt med andre personer, at du ikke drar på jobb og ikke reiser kollektivt.

Fordi personer i karantene har lav smitterisiko, holder det med god håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak, spesielt etter toalettbesøk og før matlaging/måltider.

