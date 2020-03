Hjemmekontor: Psykolog frykter for småbarnas psykiske helse under korona-krisen

Dialog med arbeidsgiver og skole er rådene som gis, men professor Willy-Tore Mørch kommer med klar beskjed om hverdagen med hjemmekontor og små barn: - Umulig.

- Jeg er dypt bekymret for barns psykiske helse i denne situasjonen. Vi har en hel foreldregruppe som er stresset og som i ren fortvilelse kan gjøre gale ting overfor barna sine. Myndighetene skal være forsiktig med å pålegge for mange restriksjoner, sier psykolog Willy-Tore Mørch (71) til Nettavisen.

Mørk snakker ikke om barn som bor i sårbare hjem, men de mange tusen småbarn som nå flyr rundt beina på vanlige, hjemmearbeidende foreldre. På grunn av smittefaren, kan ikke besteforeldre brukes som barnevakt. Mange har heller ikke eldre barn som kan avlaste med å passe de små.

- Man har åpnet for at foreldre i samfunnskritiske roller skal få avlastning, men jeg tror de må vurdere om ikke det skal gjelde alle småbarnsforeldre i arbeid, sier han.

Line og samboeren har hjemmekontor med guttene Axel (2), Leon (8) og Sam (5). Foto: (privat)

Nettavisen har intervjuet trebarnsmoren Line (37) som har hjemmekontor med mann og tre sønner. Både hun og mannen jobber fullt, og holder samtidig hjemmeskole for åtteåringen og hjemmebarnehage for de to yngste barna. Hun forteller om god planlegging og fokus på at alle barna i familien skal ha meningsfulle dager. Men for far og mor kan disse dagene bli veldig lange.

- Jeg satt kjempelenge mandag og tirsdag. Klokka blir gjerne 22, 23 og gjerne mot midnatt før vi er ferdige med jobben, sier Line til Nettavisen. Hun tegner kjøkken for privatpersoner som kjøper leiligheter i nye boligprosjekter.

Selv om det er lange dager, er hun glad for at hun fremdeles har en jobb i en tid der mange blir permittert i flere bransjer.

Irritasjon og aggresjon

Men hva forventes egentlig av foreldre som skal jobbe på hjemmekontor med små barn i huset? Nettavisen tok kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen NHO som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: (NHO)

- De som jobber hjemmefra er i et bestående ansettelsesforhold der det forventes at de ansatte leverer tilsvarende den stillingsprosenten de er ansatt i, sier direktør Nina Melsom i område Arbeidsliv i NHO til Nettavisen.

Hun legger til at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er viktig, og at signalene fra medlemmene er at partene finner gode løsninger.

- Ikke noe galt med disse foreldrene

Psykolog Mørch er like fullt bekymret. Han påpeker at det å gjøre en 100 prosent jobb med små barn i huset, kan være veldig stressende for mange foreldre. Mørch sier det er helt umulig å få en toåring eller en femåring til å forstå at mamma og pappa må jobbe.

- En toåring eller en femåring er skrudd sammen slik at de er i full aktivitet hele tiden, og de er sosiale mennesker som vil trekke på foreldrene som sitter i stua eller i naborommet og jobber. Det er er ingen kvikkfiks å få dem til å være stille, sier han.

Det kan fort føre til irritasjon og aggressive reaksjoner som man ellers ikke ville gjort, sier Mørch.

- Det er helt naturlig. Vi mennesker er skrudd sammen slik at vi reagerer med aggresjon i stressende situasjoner. Det blir fort til at man kjefter og smeller, og stenger barna inne på rommet, og så angrer vi etterpå. Myndighetene må være klar over at det er en smerteterskel, ikke bare for sårbare unger og voksne, sier han og poengterer.

- Det er ikke noe galt med disse foreldrene, selv om de gjør dumme ting. Det er en del av vår natur natur å reagere med aggresjon på stressede situasjoner.

Utdanningsforbundet: - Klokt å senke ambisjonsnivået

Også Utdanningsforbundet er oppmerksom på at hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage kan bli mye for foreldre og barn.

- Vi er i en ny og ukjent situasjon, både for elever og lærere. Da er det klokt å senke ambisjonsnivået, sier lærer og sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode i Utdanningsforbundet til Nettavisen. Hun anbefaler lærere å ikke pøse på med oppgaver og innleveringer i hjemmeundervisningen.

På Skedsmokorset, hjemme hos familien til Line, måtte de ta en telefon til skolen. Nå har de i samråd med kontaktlæreren bestemt seg for nettopp å senke ambisjonsnivået litt, og fokuserer på norsk, matte og lesing.

- Det skal finnes tid til å gi de andre barna et godt innhold i dagene også. Aktivitetene i gymmen har vi byttet ut med noe som passer for alle sammen. Det er viktig å finne en balanse som tar vare på alle. Trivsel i familien må komme først. For mye press på hva vi voksne skal få til nå, skaper bare stress, sier Line.

Dette er i tråd med Lodes innspill. Hun poengterer at hvis man legger lista for høyt for elevene hjemme, og barna ikke opplever mestring i situasjonen, så forsvinner gjerne også motivasjonen.

- Vi oppnår da akkurat det motsatte at det vi ønsker - nemlig at elevene skal ha det trygt og trives så bra som mulig i denne vanskelige og krevende situasjonen, sier Lode som ber foreldre snakke med læreren hvis det blir for mye.

NHO: - Det er viktig å holde hjulene i gang

Likefullt skal altså mor og fars arbeidstimer leveres. Melsom i NHO påpeker som sagt at god dialog mellom leder og medarbeider, for å finne gode løsninger for både virksomheten og den ansattes hjemmesituasjon, er viktig.

- I noen tilfeller er det kanskje mulig å dele opp dagen med den andre forelderen eller jobbe til litt andre tider, eller man kan benytte en halv omsorgsdag og jobbe en halv dag. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan enes om hvordan dette praktisk gjøres med føring av arbeidstid. Det er viktig å holde hjulene i gang så langt det er mulig, sier hun.

- Har man en toåring og en femåring, så er det helt umulig. Dette er vel en uttalelse for å stimulere til en praksis overfor folk flest, kommenterer psykolog Mørch.

- Norsk partssamarbeid på sitt beste

Nestleder Christopher Beckham i arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor (HK), sier at samarbeidet mellom arbeidsgivere og deres medlemmer går bra.

Nestleder Christopher Beckham i arbeidstakerorganisasjonen Handel og Kontor (HK). Foto: Handel og Kontor/hkinfo.no

- Dette er norsk partssamarbeid på sitt beste. Bedriftene innstiller seg på at ansatte har hjemmekontor slik at arbeidet opprettholdes. Jeg har inntrykk av at mange har lengre arbeidsdager fordi det er vanskeligere å skille mellom jobb og arbeid og at de derfor strekker dagen litt lenger, sier Beckham og legger til.

- Vi opplever at det går greit, selv om det kan bli ensomt for mange, sier han.

Småbarnsproblemet er ikke noe som har blitt løftet av medlemmer.

- Jeg ser at det kan være et problem, men her er det viktig med god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

- Har ikke fått brakkesyke ennå

En av de som har funnet seg godt til rette i hjemmekontor, er fagforeningsleder Cathrine Norland i Sparebank 1 Østlandet.

- Nå har jeg hatt hjemmekontor siden fredag 13. mars, og jeg har ikke fått brakkesyke ennå, men jeg savner jo de uformelle samtalene over kaffekoppen. Det blir litt ensomt, i den grad du kan være ensom med fire stykker i huset, sier hun.

I huset på Rasta har en 21-åring og en 17-åring hjemmestudier mens hun og ektemannen jobber.

Cathrine Norland i Sparebank 1 Østlandet har blitt godt vant med hjemmekontor. Foto: (privat)

- Heldigvis har vi tre etasjer, så vi kan spre oss litt utover, sier Norland. Hun har daglig kontakt med medlemmer og arbeidsgiver, og opplever at de jobber seg godt gjennom koronakrisen, med kontakt gjennom ulike chatte- og videokanaler.

Hun har forståelse for at livet med hjemmekontor er annerledes med små barn som ikke er selvgående. Det er da dialogen med arbeidsgiver er viktig.

- Det er viktig at arbeidsgiver har gode rutiner for å holde kontakt med ansatte. Ta jevnlig oppfølgingsmøter på for eksempel Skype, og sjekke at alle har det bra og er godt ivaretatt, sier hun.

- Frister det med mer hjemmekontor når dette er over?

- Da blir det nok en stund til neste gang ja, sier Norland.

Det er per nå besluttet at skoler og barnehager holdes stengt til og med 13. april, men dette kan forlenges.