Hjemmet til lesbisk ektepar rasert: Nå strømmer det inn penger

Fikk boligen ramponert - har fått inn over 260.000 kroner i støtte. - Helt umulig å forestille seg hvordan de har det.

Ekteparet som natt til søndag fikk sin bolig på Vatne i Sandnes vandalisert, har fått støtteerklæringer fra fjern og nær. Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er blant dem som har fordømt hendelsen. Det var Stavanger Aftenblad som først omtalte saken.

- Ingen skal møte et ramponert hjem på grunn av hvem de er eller hvilket flagg de flagger med, skriver Ropstad på sin Facebook-side.

- Alle skal føle seg trygge i eget hjem og fri til å være den de er uten å få huset sitt endevendt og tagget ned. Fullstendig uakseptabelt, skriver Skei Grande på sin Facebook-side.

Stjal og vandaliserte

Natt til mandag ble det opprettet en innsamlingsaksjon til støtte for ekteparet på «Spleis». Tirsdag formiddag hadde paret fått inn over 260.000 kroner.

- Å herremin! For å si det litt svulstig, så svarer vi på hat og utvitenhet med kjærlighet, sier Lykke Kristine Moen, som opprettet innsamlingsaksjonen og som kjenner ekteparet.

Initiativtaker Lykke Kristine Moen er en venn av ekteparet som fikk huset sitt vandalisert natt til søndag: - At noe slikt kanskje i Norges syvende største by i 2019, er vanskelig å forstå, sier Moen. Foto: Jørn Lavoll/Draum Studio

Da Moen i fullt raseri opprettet Spleis-siden, skrev hun at hun håpet på 10.000. Da hun våknet dagen etterpå, hadde 27.000 kroner kommet inn. Tirsdag klokken 10.53 har 263.250 kroner blitt samlet inn.

Moen sier til Nettavisen at paret og deres barn blir godt passet på og at de har blitt innlosjert på et hotell.

- Jeg har kontakt med dem, og det er helt umulig å forestille seg hvordan de har det. Mange kontakter meg for å hjelpe dem videre, og veldig mange ønsker dem godt, sier hun.

I tillegg til å ta med seg gjenstander av store verdier fra ekteparets hjem i Sandnes, vandaliserte inntrengerne store deler av huset på innsiden. Tyvene hadde også tagget krenkende meldinger til huseierne.

Hendelsen skjedde to uker etter at kvinnene fikk et truende brev i postkassen fra anonyme avsendere. Brevet åpner med setningen: «Jævla lespehorer tror dere kan skitne til Norges nasjonaldag med det skitne flagget deres».

«Juni er PRIDE-måned og dette er en sterk vekker om at det fremdeles er en vei å gå, også i Norge. Derfor skal vi heise regnbueflagget til topps og fortsette å gå så langt det er nødvendig for kjærligheten. Til alle kjenner seg fri til å være akkurat den de vil», skriver kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på sin Facebook-konto. Foto: Facebook/Trine Skei Grande

I beskrivelsen til innsamlingsaksjonen på «Spleis» har Moen, som tok initiativ til kronerullingen, skrevet at paret har fått mengder med hatbrev og hets den siste tiden. Moen skriver videre at innbruddstyvene har fått med seg verdier for 150.000 kroner, i tillegg til hærverket og taggingen som har blitt begått.

Les også: Fire danske partier ligger under sperregrensen dagen før valget

Vurderer å etterforske som hatkrim

Politiet i Sør-Vest politidistrikt har startet etterforskningen av innbruddet, og ifølge Stavanger Aftenbladet vurderes det nå om etterforskningen skal utvides til å omfatte hatkriminalitet.

- Vi ser at det er tagget ytringer mot homofili i boligen, og det kan være rammet av straffelovens paragraf 352 som sier at det er straffeskjerpende om skadeverket er motivert av fornærmedes homofile orientering. Det vil bli en juridisk vurdering om det som er skrevet i boligen rammes av denne paragrafen, sier etterforskningsleder Elisabeth Vortland til Aftenbladet.

Les også: Slottet beklager feil i prinsesse Märtha Louises Hankø-erklæring