Hjemvendt IS-kriger krever penger av den svenske staten

Den svenske IS-krigeren Bherlin Gildo, eller Abu Dhirar Flibbini, krever Sverige for drøyt 200.000 kroner etter en feilaktig frihetsberøvelse, ifølge ham selv.

Gildo var den første svensken som reiste til Syria for å krige for IS. Han var en del av en gruppe med svenske jihadister som ble medlemmer av den beryktede terrorgruppen, skriver Expressen.

Etter hvert begynte det å spre seg brutale bilder av Gildos handlinger i Syria, hvor han selv bidro med å spre noen av bildene på sosiale medier. På vei tilbake til Europa ble han stoppet på Heathrow flyplass i London i september 2014. Der ble han raskt tiltalt for terrorhandlinger, men ble senere frifunnet for sine terrorhandlinger.

- Han ble frifunnet i Storbritannia etter at rettergangen kollapset. Det er ganske komplisert, men det handler om at han mener selv han ble frarøvet retten til opplysninger, sier terrorforsker Magnus Ranstorp til Expressen.

Vil at Sverige betaler erstatning

I nesten ett år, til og med juni 2015, var den svenske mannen feilaktig frihetsberøvet, ifølge ham selv. Han hevder blant annet at han ikke fikk utbetalt tiltakspenger fra Försäkringskassan, Sveriges svar på NAV.

Gildo hevder også at ingen har fortalt ham hvem som beordret frihetsberøvelsen i Storbritannia, selv om han samarbeidet med Säpo (den svenske sikkerhetstjenesten), skriver Expressen.

På grunn av dette krever den svenske terroristen at staten betaler ham drøyt 200.000 kroner. Gildo har bodd i Sverige en stund, men har byttet navn og adresse.

Første gang

Ranstorp mener saken er bisarr, siden det er første gang en hjemvendt svensk IS-kriger går til erstatningssak mot staten.

- Det finnes opplysninger som Storbritannia kan ha samlet inn og brukt i denne rettsgangen, som Säpo har bistått med, men det er normalt. Skal han rette et erstatningskrav, så skal han gjøre det mot Storbritannia og ikke den svenske staten, fastslår terroreksperten.