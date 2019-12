Hjerteskjærende brev til julenissen: – Jeg vil også ha en veldig, veldig, veldig snill pappa

En syv år gammel gutt som midlertidig bor i et krisesenter for kvinner og barn som er blitt utsatt for vold, ba julenissen om bøker og en «veldig snill far».

En 7 år gammel gutt fra Texas som midlertidig bor på et krisesenter for personer som er utsatt for vold, skrev et brev til julenissen med en inderlig bønn om gaver.

Gutten ba julenissen om bøker, en ordbok, et kompass og en klokke, men spurte også om han kunne få noe penger ikke kan kjøpe - nemlig en «veldig, veldig, veldig god pappa.»

Det var moren som fant det håndskrevne brevet i guttens ryggsekk for noen uker siden, og hun delte det med personalet til krisesenteret sitt, SafeHaven. Det forteller administrerende direktør Kathryn Jacob til CNN.

Delt på Facebook

Krisesenteret delte innlegget på Facebook, og det har nå blitt delt over 1.100 ganger. Slik lyder det i sin helhet:

«Kjære julenissen,

Vi måtte forlate huset vårt. Pappa var sint. Vi måtte gjøre alle oppgavene. Pappa fikk alt som han ville ha det. Mamma sa at det var på tide å dra og at hun ville ta oss til et tryggere sted der vi ikke trenger å være redd.

Jeg er fortsatt nervøs. Jeg vil ikke snakke med de andre barna. Kommer du denne julen? Vi har ikke noen av tingene våre her. Kan du ta med noen bøker, en ordbok og et kompass og en klokke? Jeg vil også ha en veldig veldig veldig snill pappa. Kan du fikse det også?

Med vennlig hilsen, Blake»

Feriene er høytid for krisesenteret Safehaven, hevder Jacob:

«Jeg tror at ofre for vold i hjemmet er gjennomtenkte og strategiske. Jeg vet at de gjør det tryggeste for seg selv og for barna sine. Vi forstår det kanskje ikke helt, men jeg tror at det er grunnen til at de vanligvis ikke vil avbryte barnets akademiske liv, så de gjør det når det er pause fra skolen.»

Krisesentre i Norge

I Norge har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesentre. Årlig har krisesentre i Norge om lag 20.000 henvendelser, ifølge den uavhengige paraplyorganisasjonen Krisesenter.

Trenger du å snakke med noen om vold i nære relasjoner så kan du ringe Krisesenter på telefon 905 79 118 eller besøke nettstedet deres.