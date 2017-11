Hoffet må rapportere om drift av kongefamiliens private eiendommer

Neste år må Det kongelige hoff offentliggjøre arbeidstid som brukes på forvaltning, vaktmestertjenester og gartnerarbeid på de kongeliges private eiendommer.

Det varsler Kommunal- og moderniseringsdepartementet i sitt forslag til statsbudsjett, skriver Dagbladet.

Avisen avdekket i fjor at kong Harald og kronprins Haakon har latt hoffet dekke millioner av kroner i lønn til drift, vedlikehold og vaktmesterarbeider på sine sju private eiendommer – til tross for at statsbudsjettet var tydelig på at apanasjen skulle dekke den type arbeid.

– I praksis betyr løsningen at de kongelige fra nå av får en ny «ekstra-apanasje» finansiert over hoffets driftsbudsjetter, sier økonomiprofessor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole.

– Slik forslaget er formulert av departementet, er det naturlig å anta at hoffet framover fører et timeregnskap som de baserer opplysningene i årsrapporten sin på. Slik blir opplysningene etterprøvbare for Stortinget, og systemet blir mer transparent, sier han.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her

Mest sett siste uken