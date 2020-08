Høie: - Kan ikke holde Norge stengt

Ordføreren i Indre Østfold oppfordret søndag regjeringen til igjen å stenge grensene til Sverige, men helseminister Bent Høie (H) sier nei.

– Vi kan ikke holde Norge stengt og isolert over lengre tid, og regjeringen har sagt at vi skal åpne samfunnet gradvis, sammen og kontrollert, sier Høie til Dagbladet.

Les også: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

Det var på en pressekonferanse søndag at ordfører i den smitterammede kommunen Indre Østfold, Saxe Frøshaug (Sp), oppfordret regjeringen til igjen å stenge grensene til Sverige fram til smittesituasjonen er under kontroll.

Les også: Utbruddet i Indre Østfold spores til fester og Sverige-turer

– Vi ser at mange av de smittetilfellene vi har kan kobles rett opp mot utenlandsopphold i Sverige og i Polen, både i røde og grønne soner, sa ordføreren.

Helseministeren understreker at regjeringen følger smittesituasjonen i både Europa og Norden og gjentar oppfordringen om at alle bør unngå unødvendige reiser til utlandet, uansett om det er reiser til såkalt grønne land.

– Det betyr at folk må tenke seg om før de reiser. En dagstur til Sverige for å handle kan for eksempel karakteriseres som en unødvendig reise, sier han.

(©NTB)