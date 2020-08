Høie: - Karantene er en gave

Helse- og omsorgsminister Bent Høie oppfordret folk til å ikke sluntre unna en potensiell karantene.

Følg pressekonferansen direkte klokken 14.00 i videovinduet øverst.

Mæland skulle egentlig innlede pressekonferansen, men fikk et hosteinnfall og ga ordet til Høie.

- Når du går i karantene gir du en gave til menneskene rundt deg. Selv om en test er negativ, så skal du holde deg hjemme. Karantenetiden er ti dager. Du kan ikke droppe karantene, selv om du tester negativt, sa Høie.

Han understreket at å holde en karantenetid på ti dager er viktig, og sa også at det er viktig å isolere seg hvis man har blitt smittet.

Følg Sveriges pressekonferanse her klokken 14.00

- Du skal ikke på jobb eller skole når du er i karantene. Du skal ikke oppsøke offentlige institusjoner, sa helse- og omsorgsministeren videre.

- Det er ikke rart at mediene følger karantene minutt for minutt. Karantene er derimot ikke en straff som mange tror. Det er en gave for menneskene rundt deg. I dag er det kanskje du som gir gaven til deg kollegaene dine, fortalte Høie.

Høie fortalte at helsetjenesten i det siste har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å teste seg for korona for å slippe karantene.

- Men du kan ikke droppe karantene hvis du tester negativt tre dager etter at du har kommet hjem fra et rødt land eller to dager etter festen med kompisen som var smittet. Den negative testen viser bare én ting: At du ikke var smitteførende den dagen du testet deg, var Høies krystallklare svar.

Styrker beredskapen

Mæland fikk ordet igjen etter at Høie var ferdig, og bekreftet at 400 nyopprettede politistillinger i mars blir forlenget ut året.

- På pressekonferansen forrige uke sa jeg at politiet vil slå hardere ned på sosiale sammenkomster både som forstyrrer orden og som er brudd på smittevernreglene, sier hun.

Mæland mener politiet har taklet den utfordrende situasjonen på en god måte

- Politiet skal ikke være noe koronapoliti, men de skal ha de ressursene for å gjøre jobben sin. Derfor er jeg glad for at vi har fått forlenget de 400 stillingene ut året, la justis- og beredskapsministeren til.

- Vil takke kommunene

Helsedirektør Bjørn Guldvog sendte en takk til kommunene som har øket testkapasiteten sin. Han snakket videre om importsmitte som har kommet i sommer.

- Vi har planlagt 21 testsentre i flere kommuner for at alle som har vært i røde land, tester seg ved ankomst til Norge, fortalte Guldvog.

Han snakket også om at det ekstra viktig å ta influensavaksinen nå i høst.

- Dette gjelder spesielt for de som er i risikogruppen, sa Guldvog.

Lavt nivå

Fagdirektør i FHI, Frode Forland, innledet sin taletid med å si at det fortsatt er et lavt nivå av smitte i Norge, men at situasjonen var langt mørkere i verden.

- Det har vært en alvorlig økning i antall smittetilfeller i flere land, og pandemiens episenter er fortsatt i Nord- og Sør-Amerika, sa han.

Forland snakket videre om et nasjonalt smittesporingsteam som skal hjelpe kommuner på tvers av grensene.

- Det vil komme i gang allerede i neste uke, fortalte fagdirektøren.

Forland nevnte også at folk flest har tatt imot munnbind-anbefalingene på en god måte, nå som det har gått over en uke fra munnbind-anbefalingen for Oslo og Indre Østfold i offentlig transport.

- Vi er på omtrent samme smittenivå som da vi kom med denne anbefalingen, så vi trenger nok lenger tid for å måle effekten av dette, sa Forland på et spørsmål fra salen.

Munnbind-anbefalingen ble iverksatt fra og med 17. august.