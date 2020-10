Høie: - Vaksinen blir gratis når den kommer

- Vi håper å kunne tilby vaksinen tidlig i 2021, sa helseminister Bent Høie tirsdag da han redegjorde i Stortinget om koronasituasjonen.

Regjeringen har besluttet at vaksinen mot covid-19 skal være gratis for hele befolkningen, sier helseminister Bent Høie (H).

Helseminister Bent Høie (H) redegjorde tirsdag for Stortinget om status for koronasituasjonen i Norge. Han understreket at regjeringen ønsker at vaksinen blir tilgjengelig for befolkningen så raskt som mulig når den kommer.

- Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon, sa han.

Vaksinasjon skal organiseres som en del av det nasjonale vaksineprogrammet. Det betyr blant annet at kommunene får en plikt til å sørge for tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen.

Regjeringen har mottatt anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI), som også mener vaksinen bør være gratis. FHI skal nå i gang med å utarbeide en nasjonal plan for vaksinasjon.

– Oppdraget innebærer også å gi anbefalinger om prioritert rekkefølge. Vi håper å kunne begynne å tilby vaksine allerede tidlig i 2021, men tidspunkt for oppstart vil avhenge av når legemiddelmyndighetene har gitt sin godkjenning, sa Høie.

I sin vurdering anslo Folkehelseinstituttet at vaksinen vil koste mellom 50 og 300 kroner og at hver vaksinering vil koste mellom 100 til 200 kroner.

1140 nordmenn har så langt vært lagt inn på sykehus med covid-19. Av disse har 246 pasienter vært innlagt på intensivplass. 276 nordmenn er registrert døde med covid-19.

Høie ba kommunene være forberedt på flere lokale utbrudd.

- Ingen vet hvilken kommune som rammes neste gang, sa Høie blant annet.

Flere steder i landet har antallet smittetilfeller vist en økning, men

- Vi har god kapasitet på sykehusene. Helseregionene rapporterer om tilnærmet normal drift. De har planene klare for å kunne ta imot mange koronapasienter på kort varsel, dersom vi skulle komme i den situasjonen igjen, sa Høie blant annet.