Høie ber sykehusene forberede seg: - Vil oppleves som en krigssituasjon

- Det blir ekstremt krevende og ikke noe vi kan holde over tid, sier helseministeren om situasjonen sykehusene nå forbereder seg på.

OSLO (Nettavisen): 15 koronapasienter ligger i respirator per nå, men Helsedepartementet og Helsedirektoratet ber sykehusene forberede seg på en koronabølge med 1200 intensivpasienter på én gang.

Antallet koronapasienter har vært økende siden i sommer. Tross tegn siste uke på at smittetallene flater ut, er det altfor tidlig å avblåse krisen, ifølge helseministeren, som fortsatt betegner situasjonen som «alvorlig og usikker».

Han advarer mot å senke skuldrene og sier Norge fortsatt kan risikere sprengt intensivkapasitet.

Og allerede ved 100 koronapasienter på intensiven vil det begynne å røyne på, innrømmer helsedirektør Bjørn Guldvog.

- 100 blir krevende

- 15 koronapasienter på intensivplass kan høres ut som et lavt tall, men allerede hvis det kommer opp i 100, så vil sykehusene måtte legge om veldig mye av driften, sier Guldvog til Nettavisen.

- Da vil en fjerdedel av pasientene være covid-19-pasienter, som må underlegges et smitteregime der blant annet mannskapskifte blir krevende. Dette vil få store konsekvenser med en gang, og det vil gå ut over andre pasienter, sier Guldvog.

Han tror likevel sykehusene vil kunne klare å opprettholde en noenlunde normal drift med opp mot 200-300 koronapasienter på intensiven.

Forsvarer Belgia-eksempel

Guldvog og Høie svarte på Nettavisens spørsmål om intensivkapasiteten under pressekonferansen om koronasiuasjonen torsdag. Forrige uke brukte Høie Belgia som et skrekkens eksempel på en smittekurve som kan komme ut av kontroll og føre til et raskt økende antall syke og pleietrengende. Belgia er et land med dobbelt så mange innbyggere som Norge og med et areal som tilsvarer Vestland fylke. De har ligget helt i den andre enden av skalaen i Europa når det gjelder smitterater under koronapandemien.

- Sannsynligvis er det vanskeligere å håndtere en pandemi der folk bor tettere på hverandre, hvor det er et mer internasjonalt miljø og mange bor i store byer. Men det betyr ikke at vi ikke kan komme i en situasjon med bratt stigende smittekurve også her. Det er ingenting ved Norge og nordmenn som tilsier at vi kan garantere mot en slik utvikling, svarer Høie og legger til:

- Hvis smittetallene stiger for raskt for lenge er det veldig vanskelig å stoppe denne kurven.

Dette er covid-19-tallene du skal følge med på ↓ Klikk for å ekspandere faktaboksen Mandag 2. november 20.634 koronasmittede, en økning på 304 meldte tilfeller siste døgn (MSIS-tall).

64 koronapasienter innlagt på norske sykehus, tre får respiratorbehandling. Mandag 9. november 24.239 koronasmittede, en økning på 409 meldte tilfeller siste døgn (MSIS-tall ved midnatt natt til søndag).

97 koronapasienter på norske sykehus, 15 får behandling i respirator. (Kilde NTB)

- Som en krigssituasjon

Også Høie understreker at 1200 intensivplasser for koronapasienter ikke er et tall som enkelt kan håndteres.

- Det vil ikke være intensivplasser av en kvalitet vi har på sykehusene i dag. Det vil være betydelig lavere bemanning enn vi har i dag, og det vil være bemanning med en lavere andel høy kompetanse. For de som jobber på sykehusene, vil det oppleves som å jobbe i en krigssituasjon, sier Høie.

- Det vil være ekstremt krevende og ikke noe vi kan holde på med over lang tid. Vi vil unngå å komme i den situasjonen, legger han til.

Flest koronapasienter i Helse Sør-Øst

Det er sykehusene i Helse Sør-Øst som har hatt brorparten av koronapasientene så langt.

Helse Sør-Øst: Kan klare 392 intensivpasienter

- Vi kan klare å håndtere 392 intensivpasienter og kan oppbemanne til 794 plasser, uttalte administrerende direktør Cathrine Lofthus på et telefonmøte med pressen tirsdag 10. november.

Siden i vår har Helse sør-øst fått på plass mer og bedre utstyr. I mars rådde sykehusene i alt over 280 respiratorer, i dag er tallet 588. I tillegg er det bygget opp beredskapslagre for både smittevernutstyr og medisiner.

Også hun understreket da at det ikke vil være snakk om fullverdige intensivplasser. Mangelen på intensivsykepleiere er den største utfordringen. Dette løser man blant annet med ekstra opplæring.

Torsdag var det 138 koronapasienter innlagt på norske sykehus, en nedgang på fem pasienter fra dagen før. Antallet koronapasienter i respirator (15) var uendret.

109 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, 19 er innlagt i Helse vest, ni er innlagt i Helse Midt-Norge og én er innlagt i Helse nord, ifølge NTB.

Torsdag var det registrert 30.767 koronasmittede personer her i landet, ifølge foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

