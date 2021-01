Høie fikk reaksjoner på hyttetur - nå svarer han

Helse- og omsorgsministeren drar tilbake til Oslo søndag kveld.

Da regjeringen la frem nye tiltak etter smitteutbruddet av den britiske mutasjonen lørdag morgen, var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på hytta i Bjerkreim.

På grunn av smittesituasjonen anbefaler regjeringen de som bor i de smitteutsatte kommunene om å unngå hyttereiser til andre kommuner, men at det ikke var noe i veien for at de som allerede var på hytta om å være der - så lenge de fulgte smittereglene.

Dette har ført til at mange reagerer på at helseministeren selv var på hytta, selv om han vanligvis tilbringer mye tid i hovedstaden.

- Jeg ser det er mange som reagerer på at jeg er på hytta i hjemfylket mitt i helgen. TV 2 prøver å fremstille det som om jeg nærmest rømte dit med en gang jeg fikk vite at det kom til å komme strenge råd i Oslo-området. Det er helt feil, skriver han på sin egen Facebook-side.

Fikk informasjon torsdag kveld

Høie opplyser at han og departementet fikk informasjon fra FHI sent torsdag kveld om at den britiske virusvarianten var påvist hos de to beboerne ved sykehjemmet i Nordre Follo.

- Jeg er bosatt i Stavanger og pendler hjem i helgene. Jeg fløy hjem til Stavanger tidlig fredag morgen, og reiste til hytta i Bjerkreim tidlig på ettermiddagen. På det tidspunktet var jeg ikke kjent med hvilke anbefalinger direktoratet ville komme med til kommunene rundt Nordre Follo, og det var heller ikke kjent at kommunene ønsket at beslutningene om tiltak skulle fattes av regjeringen, fortsetter han i innlegget.

Komiker Rune Bjerga bet seg også merke i Høies hyttetur, og lagde denne parodien på helseministeren:

Videre skriver helseministeren at han er i kontinuerlig kontakt med fagfolk, departement og resten av regjeringen for å håndtere krisen, og at han er like operativ fra hytta som hjemme.

- Helsedirektoratet mener det er ikke noe i veien for at de som er fra de ti østlandskommunene og som allerede er på en hytte blir værende der hvis de følger råd og regler ellers. Helsedirektoratet vil komme med oppdaterte råd til innbyggerne i de ti kommunene når det gjelder spørsmål om man kan dra på hytta, skriver Høie, og avslutter med at han drar tilbake til Oslo søndag kveld.

- Fungerer helt fint fra hytta

Bakgrunnen for Høies innlegg er at TV 2 i en artikkel skriver at han ble varslet om utbruddet av mutasjonen torsdag kveld, før han så reiste opp på hytta fredag morgen.

Statsminister Erna Solberg sier til kanalen at akkurat det rådet om å reise på hytta kom etter at Høie hadde reist, og at han fungerer helt fint fra hytta.

– Nå er det slik at de rådene ikke kom på det tidspunktet. Det var ikke sikkert hva slags råd eller hvor omfattende det ville være, sier statsministeren til TV 2.

