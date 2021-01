Høie: Folk må ta vinterferien i Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier nordmenn må forberede seg på å tilbringe vinterferien i Norge.

– For det første får de en vinterferie i Norge, det er det viktigste, svarte Høie på spørsmål om hva slags vinterferie nordmenn har i vente.

– De kommer ikke til å møte så mange fra andre land på vinterferien i Norge, fortatte han.

Innbyggerne i de 25 kommunene som er rammet av tiltak som følge av utbruddet i Nordre Follo, blir bedt om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig. Regjeringen understreker at det også gjelder hytteturer.

Høie understreker at rådet er midlertidig og at han håper smittesituasjonen er god nok til at slike råd ikke trengs når det blir vinterferie. (©NTB)

