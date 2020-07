Høie hardt ut mot «koronaskam»: - Kan gjøre det vanskeligere å stoppe smitten

Helseminister Bent Høie (H) ber om en endring av det offentlige ordskiftet. Han frykter at skamfølelse vil gjøre det vanskeligere å bekjempe koronaviruset.

OSLO (Nettavisen): - Jeg frykter at skam og fordømmelse gjør sykdommen tyngre å bære, sa helseminister Bent Høie på fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen og ba folk besinne seg og unngå hetsing på sosiale medier.

Både i saken om smittespredning i tilknytning til private fester rundt en bryllupsfeiring i Moss, gjenopptatt svenskehandel og i forbindelse med økt reisevirksomhet til utlandet har nordmenn ikke gått av veien for å fordømme hverandre.

- Et hardt ordskifte

- Det er et hardt ordskifte. Jeg er redd for at det kan gjøre det vanskeligere å stoppe smitte. Skyld og skam har aldri vært til hjelp i kamp mot smittsomme sydommer, tvert imot, sa Høie og trakk paralleller både til bekjempelsen av tuberkulose og aids.

Høie ber både folk flest og mediene tenke på hvordan de omtaler brudd på reglene.

- Svenskehandel blir fordømt, de som ikke holder avstand blir omtalt i harde ordelag og de som glemmer seg blir kalt egoister. Synd og skam har aldri vært til hjelp, tvert imot, sa Høie.

Pekefinger til mediene

På spørsmål fra Nettavisen hadde Høie også en pekefinger til enkelte medier som han mente nærmest hadde drevet «smittesporing minutt for minutt» og dermed gått langt i å identifisere miljøer der smitteutbruddet i Moss kan ha startet.

Han understreker at hvem som helst kan glemme seg, være uheldige og bli smittet.

- Jeg vil si dette til deg som frykter at du er smittet: Du skal ikke skamme deg, du skal teste deg. Slik tar du ansvar og hindrer smitten i å bre seg.

Helseminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen 31. juli. Her tok han et oppgjør med hets og fordømmelse i forbindelse med koronapandemien. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

