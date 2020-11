Høie kan få en tredje smittebølge rett i fanget

Klar for smitteverntiltak som kan vare i nye åtte måneder og en mulig tredje smittebølge? Helseministeren tør ikke utelukke noe.

KONGENS GATE 18, OSLO (Nettavisen): - Risikoen er der dersom vi ikke klarer slå ned smitten med de tiltakene vi nå setter inn, svarer helseminister Bent Høie (H) på Nettavisens spørsmål om en mulig tredje smittebølge i Norge.

- På Island sier de selv at de nå er inne i en tredje smittebølge. Det kan selvsagt skje her også, sier Høie.

Også i USA snakkes det om en tredje bølge av pandemien, med en stadig mer eksplosiv økning av smittede siden september.

Helseministeren sier det ikke er tvil om at Norge nå er inne i sin 2. smittebølge, ni måneder etter at at de første tilfellene av covid-19 ble registrert i februar og åtte måneder etter omfattende nedstenging. Budskapet på pressekonferansen om koronasituasjonen fredag var at det nå gjelder å holde ut, respektere smitteverntiltakene som gjelder nå og følge rådene.

Rekordhøye smittetall

Uke 43 og 45 viste rekordhøye smittetall, 3140 nye smittede i uke 43 og 4043 nye i uke 45. Foreløpige tall viser at denne uken vil vise nok en rekord.

Fordi det testes langt flere nå enn i våres, er ikke tallene direkte sammenlignbare, men også nå sier Folkehelseinstituttet at det er mørketall. Det mye omtalte R-tallet, som forteller hvor mange personer en covid-19-syk smitter i snitt, antas å være 1,4.

140 smittetilfeller per 100.000 innbyggere ↓ Klikk for å ekspandere faktaboksen I Norge er det registrert 140 nye smittetilfeller og 0,2 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100.000 innbyggere 485 smittede og 1,3 døde i Sverige, 257 smittede og 0,7 døde i Danmark, 54 smittede og 0,2 døde i Finland og 124 smittede og 3,6 døde på Island.

Så langt har 52.775.271 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 1.293.106 mennesker er døde hittil i pandemien. Kilde: NTB, Det europeiske smittevernkontoret (ECDC)

Økende antall innleggelser

Høye smittetall gir ringvirkninger med økende antall sykehusinnleggelser etter tre ukers tid, og denne økningen har allerede vært synlig i november. Sju dager på rad har antallet koronapasienter på norske sykehus ligget over 100. Fredag var tallet 109, én ned fra torsdag. Antallet koronapasienter i respirator ligger på 13.

Det er sykehusene i Helse Sør-Øst som har brorparten av koronapasientene. 90 av dem er innlagt der. Tolv er innlagt i helseregion Vest, seks er innlagt i Helse Midt-Norge og én i Helse Nord, melder NTB fredag.

Torsdag døde en koronasmittet pasient ved Akershus universitetssykehus, det 21. koronarelaterte dødsfallet der. De offisielle tallene for koronarelaterte dødsfall i Norge er fredag 294.

- Fare for akselererende økning

Statsminister Erna Solberg (H) omtalte på pressekonferansen fredag situasjonen er alvorlig.

- Situasjonen er fortsatt usikker, med fare for akselererende økning. Derfor er det behov for kraftige tiltak i områder der det er mye smitte, understreket hun.

Statsministeren hadde en spesiell appell til de unge:

- Smitten øker mest i aldersgruppen 13-19 år. Det bekymrer meg. Dere som er tenåringer må også passe på. Også dere må ha minst mulig kontakt med andre, holde avstand og holde dere hjemme når dere er syke, sa hun.

Vaksinen, som man først håpet å ha på plass før jul, ventes nå å være på plass i første halvår 2021. Til P4 fredag uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad at 50 prosent av den voksne befolkningen bør være vaksinert før ting kan bli mer normalt igjen.

Kan bli smitteverntiltak i nye åtte måneder

- Betyr det at vi kan risikere å måtte leve med smitteverntiltak i en eller annen form helt til høsten 2021?

- Smitteverntiltak vil vi fortsette å kjøre parallelt med at folk tar vaksiner. Det blir sånn i starten, sier Høie til Nettavisen.

Han sier man ikke kan utelukke at det blir smitteverntiltak i en eller annen form fram til høsten 2021.

- Men vi håper å kunne innføre gradvise lettelser etterhvert som vaksinasjonsprogrammet innledes, sier Høie.

Erna Solberg ber folk holde ut:

- I går var det åtte måneder siden vi innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Selv om vi ikke har hatt like sterke tiltak nå, har vi hatt tiltak i en eller annen form hele veien. Jeg ber dere holde ut. Sammen skal vi klare dette, sa statsministeren da hun innledet på pressekonferansen i Marmorsalen i Klima- og miljødepartementet i Kongens gate fredag.

