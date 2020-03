Høie og Nybø orienterer om ny veileder om lokale karanteneregler

Bent Høie og Iselin Nybø orienterer om den nye veiledere om lokale karanteneregler etter krisesamtaler.

Pressekonferansen direkte øverst i saken!

Pressekonferansen som skulle startet klokken 14 søndag ble først utsatt på ubestemt tid.

Bedriftene ville ikke stille seg bak den nye veilederen, særlig på grunn av et punkt som sa at veilederen ikke var rettslig bindene, hvilket i praksis ville bety at det ikke blir forbudt for kommunene å innføre egne karanteneregler. Partene satt søndag i krisesamtaler.

