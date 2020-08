Høie om grottefesten: - Livsfarlig

Helseminister Bent Høie (H) er glad for at liv ikke gikk tapt på grottefesten i Oslo natt til søndag, der mange ble utsatt for kullosforgiftning.

- Jeg er veldig lettet og glad for at liv ikke har gått tapt og at de som trenger det nå får helsehjelpen de har behov for. Denne festen har jo ikke bare vært smittefarlig, den har vært livsfarlig, sier Høie til Dagbladet.

Oppfordres til å holde seg hjemme

Nærmere 200 personer deltok på festen i det nedlagte tilfluktsrommet, og til sammen 25 personer ble sendt til sykehus. Høie oppfordrer deltakerne til å følge med på om de får symptomer på koronasmitte.

- Jeg håper at de unge menneskene som har vært med på dette, blir tatt godt vare på av dem rundt seg. Jeg oppfordrer dem til å følge nøye med på om de får symptomer på korona og holde seg hjemme og teste seg hvis det skjer.

Oslo universitetssykehus har bedt alle som opplever symptomer på kullosforgiftning om å oppsøke legehjelp.

- Personer som var på festen i Collets gate i natt, og som opplevde tegn på kullosforgiftning mens de var på festen og som fortsatt opplever symptomene, skal oppsøke lege eller legevakt, sa Pressevakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til Nettavisen tidligere søndag.

25 til sykehus

Det var klokken 3.46 natt til søndag at en politipatrulje fant sju unge personer bevisstløse etter en rave-fest i en grotte i fjellet i krysset mellom Uelands gate og Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

25 personer ble kjørt til sykehus, der seks hadde alvorlige skader. Søndag formiddag bekreftet Fridtjof Heyerdahl, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus at alle var utenfor livsfare.

Det var i denne grotten ved krysset Colletts gate og Uelands gate at mange ble kullosforgiftet. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Alle de skadde skal ha vært over 18 år, stort sett mellom 20 og 30.

– Det er opprettet en anmeldelse, og det blir opp til etterforskerne å gjennomføre avhør og ytterligere undersøkelser. Det er arrangøren som står ansvarlig for dette, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Ulovlig

Det har, ifølge politiet vært gjort innbrudd i bunkersen, som har vært avlåst og stengt. Den eies av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Administrerende direktør Vidar Haukeland ved Lovisenberg sier til NTB at anlegget ble sikret med plater som ble boltet fast i fjellet for omkring fire år siden, etter at mennesker uten fast bosted hadde overnattet der inne. Han mener det helt tydelig er brukt verktøy for å bryte seg inn. Han kjenner ikke til at tilfluktsrommet er blitt benyttet til ulovlige fester tidligere.

– Vi har ikke visst om noen aktivitet der og ikke fått noen indikasjoner på det i det hele tatt. For noen dager siden var platene på plass, sier han.

