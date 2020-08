Høie varsler nasjonale munnbind-råd fredag

- Alle må være forberedt.

Oslo kommune ønsker nasjonale råd om munnbind på busser og trikker. Fredag kommer det trolig råd om munnbind-bruk i kollektivtrafikken, varsler helseministeren.

– Alle må være forberedt på at et slikt råd kommer på fredag, sier Høie i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag kveld.

Den samme uttalelsen kom Høie med under pressekonferansen tidligere på ettermiddagen.

Bakgrunnen for rådet er økningen i smitte, opplyser helseministeren.

Tirsdag uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at de ikke vil innføre råd om bruk av munnbind i kollektivtransporten i Oslo uten at det foreligger et nasjonalt råd først.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg uttalte tirsdag at det viktigste er at så mange som mulig fortsetter med hjemmekontor, og unngår kollektivtrafikken med mindre man må, det skriver NRK.

- Dersom du må reise kollektiv og bussen er for full, så må du vente, sa Berg.

Legevakt Vest i Oslo tok denne uken til orde for at myndighetene bør gjøre munnbind obligatorisk på offentlige steder. (©NTB)

