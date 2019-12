Hokksund-drapet: Drapsiktet mann motsetter seg utlevering fra Sverige

Mannen er foreløpig ikke formelt avhørt av norsk politi.

Mannen som er siktet for drap i Hokksund lille julaften, og som ble pågrepet i Arvika i Sverige torsdag, er foreløpig formelt ikke avhørt av norsk politi.

Det er tett dialog mellom politiet i Norge og Sverige og mannen er begjært overlevert til Norge, skriver skriver kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

– Han har i dag vært i et formelt avhør av svensk politi om en slik overlevering, men mannen har motsatt seg dette. Han vil dermed ble fremstilt for varetektsfengsling i Sverige i påvente av svensk retts behandling av overleveringsspørsmålet.

Politiet har tidligere bekreftet at det er relasjon mellom den avdøde mannen i 70-årene og mannen som er siktet for drapet. Men politiet ønsker foreløpig ikke å utdype denne relasjonen. Avdødes familie har gitt uttrykk for at de ikke ønsker at politiet offentliggjør navnet på den avdøde.

Mannens svenske forsvarer er Robert Helenius, mens mannens norske forsvarer vil bli oppnevnt i løpet av kort tid.