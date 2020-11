Hold deg hjemme! Gå på julekonsert!

Noen mener at regjeringa sender doble signaler. Det synspunktet er mulig å forstå.

Det er vanskelige tider for oss alle, ikke minst for de som skal geleide oss gjennom krisa. Jeg er veldig glad jeg ikke heter Nakstad, Høie eller Stoltenberg. Det må likevel være mulig å kreve at signalene som kommer fra toppen ikke skal være mulige å feiltolke.

Hvis ikke regjeringas egne kommunikasjonsavdelinger greier det, så får de leie inn noen som er mer kompetente.

Nå er kirkene i tvil. Hva betyr uttrykket «faste seter»? Mye tyder så langt på at kirkebenkene ikke er å betrakte som «faste seter». Altså kan kirkene bare ta i mot 50 mennesker, mens setene i kinoene er «faste» nok til at 200 mennesker kan benke seg for å se film.

Retningslinjene som kom i går kom ei uke etter at kulturminister Raja hadde lagt en plan for «å holde jula i gang i kulturlivet». Dermed delte han for eksempel rundhånda ut 13 millioner til Kurt Nilsens julesirkus. Ikke noe galt i det (og det er altså ikke Kurt Nilsen sjøl som kan sette disse millionene på konto).

Men hvordan henger dette i hop med statsministerens og helseministerens kraftfulle formaning: «Hold dere hjemme!»? Svaret er at det overhodet ikke henger på greip. Det er faktisk ikke mulig både å holde seg innafor husets fire vegger, og samtidig bidra til å holde hjula i gang i kultursektoren.

Dette kalles dobbeltkommunikasjon – og man behøver ikke å ha gått grunnkurset hos Geelmuyden Kiese for å skjønne det.

Jeg har på alle vis forsøkt å holde hjula i gang de siste månedene. Gått på pub for å se fotballkamper, vært på mange konserter. Jeg har vært nøye med smittevernregla, men noen av mine aller nærmeste reagerer med å være nervøse for å be meg på besøk.

Og dette er skummelt – det faktum at folk rett og slett begynner å bli redde, så nervøse at de ikke helt får bestemt seg for hvordan de skal takle hverdagen. Og det er her de doble signalene fra regjeringa gjør vondt verre.

Eksempel: Hvorfor heter det at man må bruke munnbind på t-banen, «hvis det er umulig å holde meter’n». Her burde budskapet være enkelt: Kjører du kollektivt, skal du bruke munnbind.

Men dette med kulturlivet er vanskeligere. Jeg vil gjerne gi mitt bidrag til å holde Oslo Bluesklubb gående. Men jeg kan ikke gjøre det samtidig som jeg skal være hjemme.

Så hva er meldinga, Erna?