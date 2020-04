Holder folk avstand i disse koronatider? Disse bildene i København er tatt samtidig, men forteller to ulike historier

To fotografer i Danmark ønsket å vise at fotografens valg betyr mye for hvordan selve motivet blir seende ut.

- Ett bilde viser mer enn tusen ord, lyder det kjente ordtaket.

I disse tider hvor en hel verden blir oppfordret til å holde avstand til hverandre, kan bildene som pressen bruker ha mye å si for virkelighetsoppfatningen. Fotografene Ólafur Steinar Gestsson og Philip Davali var nylig ute i aprilsola i København og knipset samtidig på kameraknappen, men motivene ble ganske forskjellige.

Fotografene forteller at forskjellen ligger i valget av vinkel og kameralinser. Bildet til venstre ble tatt med teleobjektiv og bildet til høyre ble tatt med vidvinkel-linse.

- Minner om måten våre øyne ser

Ut fra det man ser av bildet til venstre med teleobjektiv, fremstår det som at personene som er avbildet sitter tett inn til hverandre. På det andre bildet, som var tatt med vidvinkel, er avstanden åpenbar.

TO FORSKJELLIGE MOTIV: Bildene er tatt nøyaktig samtidig av samme sted, Hans Tavsens Park i København, men forskjellen er åpenbar. Foto: Philip Davali/ólafur Steinar Rye Gestsson (NTB scanpix)

- Vidvinkel minner om måten våre øyne ser på. Det er som et slags objektiv som sitter i kameraene på blant annet Iphone. Som fotograf bruker man det når man er tett på det man skal fotografere, sier Gestsson til danske TV2.

ULIKT: Bildet er tatt samtidig av hver sitt fotograf, men på det ene bildet kommer motivet tett, på det andre bildet ser man motivet mer på avstand. Foto: Philip Davali/ólafur Steinar Rye Gestsson (NTB scanpix)

I disse korona-tider hvor det anbefales å holde minst to meter avstand blir dermed fotografens bilde av en ansamling med folk ekstra viktig. Nylig ble det furore i sosiale medier etter at Dagbladet publiserte en sak om folkelivet på Grûnerløkka i Oslo.

Da skrev avisen at hovedbildet i artikkelen, som viste at folk sto tett inntil hverandre i et folkehav, var zoomet inn. De avviste bruken av teleobjektiv, men ifølge faktisk.no kan kameraet Dagbladets fotograf brukte gi en betydelig telelinse-effekt.

REAKSJONER: Dagbladet måtte ut og forklare hvordan bildet ble tatt etter alle reaksjonene som kom. Foto: Faksimile Dagbladet.no

– Kameraene Dagbladet TV bruker har kun mulighet til å zoome inn til en brennvidde på 112 mm. Det er langt unna det som må til for å skape en perspektivforandring som det påstås er blitt gjort her, sa TV-direktør Mads Andersen i Aller Media og Dagbladet TV til Nettavisen.

Ønsker refleksjon

Målet til fotografene var å vise at et bilde kan vise to helt ulike historier, og de ber derfor folk om å tenke mer rundt grepene som blir brukt for å fotografere.

- Når vi leser en tekst, har vi lært å være kritiske overfor avsenderen og innholdet. Vi bør tenke det samme om bilder, at vi reflekterer over dem, forteller Getsson.

Fotografen avslutter med å si til danske TV2 at han i fremtiden vil foretrekke å bruke vidvinkel, hvis det handler om å fotografere forsamlinger i koronatiden. Han mener likevel at i visse tilfeller vil teleobjektivet ha en estetisk verdi, men at det da er viktig å informere om dette i bildeteksten.